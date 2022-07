Temperatury zbliżą się do 40 st. IMGW wydał czerwone alerty

IMGW wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnymi upałami dla zachodniej części Polski. Synoptycy alarmują, że w regionach objętych ostrzeżeniami w ciągu dnia będzie nawet 36 stopni, zaś w nocy ponad 20. Fala upałów ma potrwać do weekendu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla obszaru ziemi kłodzkiej. Tam synoptycy prognozują w dzień od 30 do 32 st. W nocy od 15 do 17 st.





Fala upałów. Alerty IMGW

Już teraz ostrzegamy przed falą upałów, która wystąpi od wtorku do czwartku.

Najgoręcej będzie na zachodzie kraju-tam termometry mogą pokazać nawet 36°C. Zostały wydane ostrzeżenia 3°(najwyższego-kolor czerwony).

źródło: imgw, portal tvp.info

Instytut wydał dla części woj. zachodniopomorskiego, południowej części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnich powiatów woj. mazowieckiego, woj. łódzkiego, śląskiego, opolskiego i południowych powiatów woj. dolnośląskiego.Na tych obszarach prognozowane jest w dzień od 30 do 34 st., w nocy od 15 do 21 st.Dla południowych powiatów woj. zachodniopomorskiego, całego woj. lubuskiego i wielkopolskiego, północnych powiatów dolnośląskiego i kilku powiatów kujawsko-pomorskiegoSynoptycy prognozują tam we wtorek i czwartek od 30 do 34 st., w środę od 33 do 36 st. W nocy od 16 do 22 st.Alerty obowiązują do wieczora w czwartek.