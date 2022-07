Brudziński stanowczo: Dzisiaj premierem jest Morawiecki. Koniec, kropka

Liderowi Solidarnej Polski coraz częściej zdarza się krytykować szefa rządu. „Jestem sceptyczny co do publicznego prania brudów oraz prób szarpania czy dezawuowania premiera” – skomentował postawę Zbigniewa Ziobry europoseł PiS Joachim Brudziński.

„Dzisiaj, z woli naszego środowiska politycznego i Jarosława Kaczyńskiego, premierem jest Mateusz Morawiecki. Koniec, kropka” – powiedział w wywiadzie dla „Polska Times” Brudziński.



Europoseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił ten fakt w kontekście KPO. Zbigniew Ziobro (lider Solidarnej Polski) krytykował bowiem szefa rządu za decyzje ws. porozumień z Unią Europejską i zgodę na kamienie milowe dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Minister sprawiedliwości mówił wręcz o „kamieniach u szyi”.



„Kamieniem u szyi może być dla nas rozpad Zjednoczonej Prawicy. Nie tylko dla nas – tworzących dzisiaj rząd – ale w mojej opinii dla całego społeczeństwa. Powrót do władzy Platformy Obywatelskiej to będzie odrzucenie tego wszystkiego, co udało się nam przez niemal siedem lat uczynić” – również w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa militarnego – zaznaczył Brudziński.

Europoseł dodał, że uważa Ziobrę za racjonalnego polityka, więc nie doszukuje się w jego zachowaniu działań na rzecz rozbicia Zjednoczonej Prawicy.



„Pozycjonuje się w ramach budowy odrębności swojego środowiska, ale to jest bardzo cienka linia i cienka granica, której naprawdę trzeba bardzo uważać, żeby nie przekroczyć” – podkreślił Brudziński.



Dodał, że ma nadzieję, iż Zbigniew Ziobro „wyciągnął wnioski z lat, kiedy wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości i próbował budować projekt polityczny konkurencyjny wobec PiS”.