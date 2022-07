Coraz więcej na leczenie raka. W tym roku 13-14 mld zł

Przeznaczamy coraz więcej środków na leczenie wszystkich chorób onkologicznych. Na koniec tego roku będzie to ok. 13–14 mld zł. Wśród schorzeń onkologicznych ogromny nacisk kładziemy na raka piersi – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

– Ze strony państwa przeznaczamy coraz więcej środków na leczenie wszystkich chorób onkologicznych. Dla porównania około sześć lat temu było to mniej więcej 7,7 mld zł, na koniec tego roku będzie to ok. 13–14 mld zł, a więc znacząco więcej środków przeznaczonych na leczenie schorzeń onkologicznych – podkreślił premier podczas wizyty w Gliwicach z okazji otwarcia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Onkologii.





Rząd dopłaca do leczenia raka piersi

Jak mówił premier „wśród schorzeń onkologicznych ogromny nacisk kładziemy na raka piersi”. – Będziemy się zastanawiać, aby w krótkim czasie obniżyć wiek kobiet, od którego zaczyna się profilaktykę, by mogła być rozpoczęta jak najwcześniej. (...) Niestety, rak piersi dotyka coraz młodsze kobiety, proszę więc wszystkie młodsze panie, by jak najczęściej badały się i korzystały z dobrodziejstw profilaktyki – zaapelował Morawiecki.To wszystko jest obowiązkiem państwa i tu staramy się poprawiać warunki ze wszech miar we wszystkich instytutach onkologicznych, a także na wszystkich oddziałach, które walczą o życie naszych pacjentów – podkreślił.

Narodowa Strategia Onkologiczna

Premier przypomniał, że wprowadzono pilotaż Narodowej Strategii Onkologicznej, która „rozwija się na coraz to kolejne jednostki, placówki, korzystając z najlepszych praktyk, także międzynarodowych”. –– stwierdził premier.– W onkologii mówimy, że najlepsze leczenie jest w badaniu klinicznym. To scenariusz, w którym zwykłe, standardowe, optymalne leczenie porównujemy do czegoś, co może być lepsze. Mówimy nie tylko o badaniach, które będą finansowane i organizowane przez przemysł farmaceutyczny, ale również w tzw. badaniach akademickich, to znaczy wtedy, kiedy my, lekarzem mamy pomysł, jak pacjenta można leczyć lepiej.podkreślił kierownik Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach docent dr hab. Michał Jarząb.Jego zdaniem „zarówno badania komercyjne, jak i akademickie badania kliniczne są filarem medycyny, filarem rozwoju onkologii”., który zarówno posunie do przodu polską medycynę, jak i ma szansę posunąć do przodu polską naukę i jej uznanie w świecie – powiedział dr Jarząb.

„To krok milowy”

Agnieszka Greger, pacjentka gliwickiego Instytutu od 2017 r., przyznała, że poniedziałkowa uroczystość ma „niesamowite znaczenie”. –– oceniła.– Nowotwór to choroba wielozadaniowa i bardzo często nie zabija nas rak, ale choroby współistniejące. Dlatego tak ważne jest nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też finansowe, o które tak walczymy. Nie chorujemy tylko my, ale często całe rodziny. Dlatego wierzę, że dzięki temu spotkaniu będziemy w stanie usprawnić system, że będzie coraz więcej badań, bo naprawdę kluczowym tematem są badania profilaktyczne i wczesne wykrywanie chorób – zauważyła Greger.Także posłanka Barbara Dziuk (PiS) oceniła, że „to moment historyczny, kiedy pochylamy się tu, w Instytucie Onkologii nad potrzebami »amazonek«”.– Choroby cywilizacyjne mają to do siebie, że są bardzo podstępne (...)– powiedziała.

Instytut Onkologii w Gliwicach otrzymał na stworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych finansowanie od Agencji Badań Medycznych. Zadaniem Centrum będzie kompleksowa obsługa i realizacja badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych, dzięki czemu dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych terapii stanie się dla pacjentów bardziej przystępny i komfortowy.



Część finansowania została przeznaczona na adaptację oraz modernizację istniejących pomieszczeń znajdujących się w zabytkowej części Instytutu, ale również na budowę nowoczesnej, dwupoziomowej części biurowej zlokalizowanej na jednym z tarasów.



Według Narodowej Strategii Onkologicznej do 2024 r. powstać mają co najmniej cztery centra, a do 2029 r. liczba ta ma zwiększyć się do ośmiu placówek.