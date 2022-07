Albania padła ofiarą zmasowanego ataku cybernetycznego z zagranicy – oświadczył rząd w Tiranie po tym, jak serwery Państwowej Agencji ds. Społeczeństwa Informacyjnego AKSHI przestały działać. To znacząco ograniczyło dostęp obywateli do usług administracji publicznej. Media oskarżyły o ten atak Rosję.

„Albania jest celem zmasowanego cybernetycznego ataku, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Ten (...) cyberatak został zsynchronizowany poza granicami Albanii” – stwierdzono w oświadczeniu albańskiej Rady Ministrów.



„Aby nie dopuścić do zniszczenia w ataku naszego systemu informacji, AKSHI czasowo zamknęła serwisy i inne strony rządowe” – dodano.



Gabinet premiera Ediego Ramy zamknął w maju większość urzędów państwowych, nadając wiodącą rolę w świadczeniu usług administracyjnych rządowemu portalowi internetowemu e-Albania. Część usług online, jak rozliczanie podatków, nadal działa po ataku, który rozpoczął się w niedzielę.



AKSHI to kontrowersyjna instytucja oskarżana o wykorzystywanie danych obywateli do celów politycznych – skomentował Balkan Insight. Sali Berisha, były premier i lider opozycji, uważa, że odpowiedzialność za awarię serwerów ponosi albański rząd.