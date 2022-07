Miasto sprawdza, czy stołeczny Plac Pięciu Rogów wykonano zgodnie z planem

Warszawski Plac Pięciu Rogów po rewitalizacji został niedawno oddany warszawiakom i z miejsca wzbudził ogromne kontrowersje. Krytykowana jest zarówno „wyspa betonu”, wycięcie drzew, jak i awarie, które pojawiły się już kilka dni po otwarciu. Teraz miejsce inwestycji wartej 19 mln zł jest sprawdzane przez przedstawicieli ratusza, pracuje też komisja.

Po trwającym kilkanaście miesięcy remoncie oddany do użytku został Plac Pięciu Rogów w centrum Warszawy.





Problemy z Placem Pięciu Rogów

Na placu Pięciu Rogów w Warszawie nawaliła sadzawka. Remont kosztował niemal 15 mln zł

Czytaj więcej: https://t.co/dxXbFQ23bQ#wieszwięcej #betonoza pic.twitter.com/Vae6kyPR4A — tvp.info ���� (@tvp_info) July 6, 2022

Zarząd Dróg Miejskich: Odbiory trwają

Straż Miejska sypie mandatami

źródło: portal tvp.info

Początkowo największe kontrowersje wzbudził brak zieleni i betonowe płyty, którymi wyłożono niemal całą przestrzeń. W dodatku inwestycja miała kosztować 15 mln zł, choć dziś mówi się, że pochłonęła nawet 19 mln.Tydzień po otwarciu. Kilka dni wcześniej problemy były też z sadzawką:W ubiegłym tygodniu na miejscu zauważyliśmy osoby sprawdzające poszczególne elementy wykonanych prac.Zwróciliśmy się do stołecznego ratusza z pytaniem, czy kontrole nie powinny być przeprowadzone przed oddaniem inwestycji do użytku mieszkańców. W odpowiedzi przesłanej portalowi tvp.info, w czasie których sprawdzane jest, czy wykonawca wykonał wszystko zgodnie z planem.Dopiero po zakończeniu odbiorów komisja zdecyduje, czy będzie. Dybalski dodaje, że udostępnienie Placu mieszkańcom było możliwe po wdrożeniu nowej organizacji ruchu na placu, co „zwykle znacznie wyprzedza zakończenie odbiorów i w niczym im nie przeszkadza”.Wspomniana przez rzecznika ZDM nowa organizacja przysparza też wielu problemów: setkami sypią się mandaty. Straż Miejska kara zdezorientowanych kierowców, którzy wjeżdżają na plac w miejscu, gdzie zmieniono organizację ruchu.