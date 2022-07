Za naszą granicą już 100 tys. zakażeń dziennie. „Ta fala przyjdzie i do nas”

Niemcy, Francja czy Włochy znów notowały ostatnio codziennie tysiące zakażeń COVID-19. – Nie wiadomo, dlaczego te fale przychodzą do nas z opóźnieniem, ale tak było przy każdej fali, więc prawdopodobnie będzie i teraz – szacuje prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. W rozmowie z portalem tvp.info dodaje, że w Polsce już dziś jest znacznie więcej zachorowań, niż pokazują statystyki. – Nie musimy się go bardzo bać, ale wciąż należy skutecznie mu przeciwdziałać – apeluje.

Rosjanie zamordują Putina? Mocna teza szefa brytyjskiego sztabu Szef sztabu obrony Wielkiej Brytanii admirał sir Tony Radakin przekazał w rozmowie z BBC, że przypuszczenia, iż Władimir Putin cierpi z powodu... zobacz więcej

Ponad 100 tys. nowych zakażeń koronawirusem potwierdzano ostatnio w Niemczech, Francji i Włoszech, a w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii pisano o kilkudziesięciu tysiącach zachorowań dziennie.



Tymczasem w Polsce minionej doby odnotowano 319 nowych przypadków zakażenia (weekendowe dane zawsze są niższe od tych ze środka tygodnia). Choć jest to o 40 proc. więcej niż przed tygodniem, taka liczba na większości osób nie robi żadnego wrażenia.



Zobacz także: Nowy subwariant Centaurus – „brzmi groźnie”. Wiceminister zdrowia o strategii na jesień



– Nasze dane są nieco zafałszowane, ponieważ robimy znacznie mniejszą liczbę badań niż na Zachodzie. Nie chodzi oczywiście o to, że ktoś celowo zmienia cyfry, tylko o to, że wykonujemy znacznie mniej testów – tłumaczy dr Michał Sutkowski.



– Jest dużo przypadków bezobjawowych, albo prawie bezobjawowych i te osoby nie zgłaszają się na testy – dodaje.



Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że choć istnieje możliwość bezpłatnych testów, większość pacjentów z drobnymi infekcjami zazwyczaj w ogóle nie zgłasza się do lekarza.

#wieszwiecej Polub nas

„Jesteśmy odporniejsi na koronawirusa”

– Dlatego liczba tych przypadków w Polsce w rzeczywistości na pewno jest większa – przyznaje.

W rozmowie z portalem tvp.info Sutkowski apeluje, by patrzeć na COVID rozsądnie. Ocenia, że na ten moment lockdown nam nie grozi, bo „jesteśmy odporniejsi na koronawirusa”, ale dalej powinniśmy się szczepić (w tym trzecią i czwartą dawką), zachować zdrowy rozsądek w skupiskach oraz pamiętać o dystansie i dezynfekcji, a czasem założyć maskę.



– Po trzech latach COVID-u nie musimy się go bardzo bać, ale wciąż należy skutecznie mu przeciwdziałać – podkreśla.



Zobacz także: Morawiecki o walce z inflacją: Wsparcie państwa potrzebne bardziej niż kiedykolwiek





Liczba zakażeń w Polsce będzie rosła

#wieszwiecej Polub nas

Ekspert przyznaje, że wciąż nie jest do końca jasne, dlaczego kolejne fale najpierw wybuchają za naszą zachodnią granicą, a dopiero potem pojawiają się w Polsce.– Cały czas jest opóźnienie liczby infekcji.Ważne, żeby nie przekładała się na liczbę hospitalizacji – stwierdził.Przyznał, że teraz nawet przy liczbie zakażeń powyżej 100 tys. w Niemczech, Francji czy Włoszech jest mało poważnych problemów z tym związanych.– Portugalia kończy już tę obecną falę.Powinniśmy nie wracając do lockdownu wrócić do rozsądku – nienadmiarowo, ale starać się wykorzystać wszystkie elementy służące naszemu zdrowiu – wskazuje.Zobacz także: Więcej chorych na COVID-19. Kto za powrotem maseczek? – Chciałbym zaapelować, aby pacjenci mający jakiekolwiek objawy infekcyjne zgłaszali się i testowali.Zawsze warto wiedzieć na co się choruje. Uciekanie od lekarza i odpowiedzialności wobec siebie i swojej rodziny jest absurdalne – ocenił.

COVID-22 nie taki groźny?

źródło: Portal tvp.info

Jako dobrą wiadomość dr Sutkowski wskazuje fakt, że nasza odporność rośnie, a wirus słabnie.– Ale w medycynie nie ma nic pewnego. Nie możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że tak będzie.Stąd COVID-19 nazywany jest COVIDem-22 ale ja bym tej nazwy nie używał, bo wobec niektórych osób bardziej wrażliwych, ten obecny wariant i tak może się okazać COVIDem-19 z pełnymi konsekwencjami, także zagrożeniem życia – komentuje.Zobacz także: Niemcy szykują się na jesienną falę koronawirusa W rozmowie z portalem tvp.info stwierdza, że liczba infekcji wskazuje, iż– Wariant może mutować i choć dziś jest łagodny, może wywołać w swoim genotypie zmianę, która doprowadzi do złamania naszej odporności i problemów. Na szczęście na horyzoncie ich nie ma. Z tego punktu widzenia jest to sytuacja dużo lepsza niż dwa lata temu – podsumował.