Atak na ekipę TVP. Policjanci rozpoznali jednego z napastników [WIDEO]

Niezidentyfikowani mężczyźni zaatakowali pracowników Telewizji Polskiej przy placu Powstańców Warszawy. Agresorzy opluli i znieważyli ekipę TVP. Portal tvp.info potwierdził, że stołeczni policjanci wykonują już czynności w tej sprawie. Wytypowali jednego z napastników.

Atak na ekipę Telewizji Polskiej Groźby pobicia w stosunku do ekipy i pracowników ochrony TVP, plucie, obelgi. W niedzielę po południu pod siedzibą TVP na stołecznym pl. Powstańców... zobacz więcej

Do tego zdarzenia doszło w niedzielę przy siedzibie TVP w centrum Warszawy. Dwaj agresorzy – co widać na nagraniach – grozili pobiciem członkowi ekipy Telewizji Polskiej, a jeden z nich opluł pracownika telewizji w twarz. Potem obaj odeszli, ale za chwilę wrócili, by skierować swoje groźby również pod adresem ochrony obiektu TVP.



Następnie znów odeszli, a mężczyzna, który wcześniej znieważył pracownika Telewizji Polskiej, rzucił w kierunku ekipy butelkę. Po wszystkim agresorzy wsiedli do podstawionego dla nich samochodu.



W rozmowie z portalem tvp.info rzecznik śródmiejskiej policji podinsp. Robert Szumiata potwierdził, że pokrzywdzony złożył w tej sprawie zawiadomienie. Szumiata przekazał, że w poniedziałek mają zostać przesłuchani dwaj świadkowie tego zdarzenia oraz zostaną wykonane czynności z pokrzywdzonym.



Rzecznik poinformował, że dopiero po tych czynnościach policja będzie miała więcej informacji na temat zdarzenia.



Funkcjonariusze mają już wytypowaną jedną osobę, która ich zdaniem zaatakowała ekipę TVP.