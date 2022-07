Potężna eksplozja w Nowej Kachowce. Płoną rosyjskie magazyny [WIDEO]

W okupowanej przez siły rosyjskie Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim doszło w poniedziałek nad ranem do potężnej eksplozji i pożaru w magazynie amunicji i pocisków. Agencja Unian opisuje, że mieszkańcy słyszeli co najmniej kilka wybuchów.

Raport: Wojna na Ukrainie











To kolejna zniszczona rosyjska baza w Nowej Kachowce. Unian zaznacza, że wyzwolenie miasta spod rosyjskiej okupacji mocno pokrzyżowałoby rosyjską inwazję, bo bez obwodu chersońskiego korytarz lądowy między okupowanym Donbasem a Krymem zniknie.



Kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że broń, którą Ukraina otrzymała od zachodnich partnerów, w końcu skutecznie działa na froncie: żołnierze uderzali w ważne punkty logistyczne i magazyny wroga.



Do tej pory tego typu ataki zostały przeprowadzone na rosyjskie obiekty wojskowe między innymi w Chersoniu, Doniecku, Makijewce, Melitopolu, Popasnej, Nowej Kachowce i w kilku innych miejscowościach.

Morning explosions in temporarily occupied Nova Kakhovka, #Kherson region.



It is reported that ammunitions are detonating - you can see that in the first seconds of the video. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/fs1tCxeMA3