Zobaczył policjantów i zaczął uciekać. Miał przy sobie narkotyki

Ponad dziewięć zawiniątek z marihuaną miał przy sobie 29-letni obywatel Turcji. Mężczyzna wpadł, ponieważ na widok policjantów z warszawskiego Śródmieścia zaczął uciekać. W jego domu funkcjonariusze znaleźli ponad 2 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 100 tys. zł i pieniądze w polskiej i obcej walucie, w sumie około 130 tys. zł.

Mężczyzna na widok patrolu policji zaczął uciekać, wyrzucając po drodze zapiętą na biodrach tzw. nerkę. Nie umknęło to uwadze goniących go policjantów. „W saszetce znajdowało się dziewięć zawiniątek z marihuaną” – poinformowali funkcjonariusze.



W tej sytuacji kolejną oczywistą czynnością do wykonania było przeszukanie miejsca zamieszkania 29-latka. Obywatel Turcji nie miał przy sobie żadnych dokumentów, nie chciał powiedzieć, jak się nazywa ani też podać adresu miejsca, w którym przebywa.



Kryminalni ze Śródmieścia – mimo niechęci zatrzymanego do współpracy – bardzo szybko ustalili nie tylko jego dane personalne, ale też dokładny adres zamieszkania.

Pojemniki z pieniędzmi

źródło: policja

„Podczas przeszukania piwnicy przynależącej do lokalu i mieszkania mężczyzny policjanci zaleźli pojemniki z pieniędzmi w euro, dolarach amerykańskich i złotówkach o łącznej wartości około 130 tys. zł. Ponadto kryminalni zabezpieczyli elektroniczne wagi służące do porcjowania środków odurzających i– przekazano w komunikacie.29-letni obywatel Turcji usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co