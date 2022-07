Balcerowicz ostro o pomyśle Tuska: Niebywała populistyczna brednia

Czterodniowy tydzień pracy oznaczałby z jednej strony ograniczenie produkcji, a z drugiej podbicie inflacji, czyli spotęgowanie stagflacji w sytuacji, w której Polsce i tak ona grozi. To byłoby dolewanie benzyny do ognia – mówi były prezes NBP Leszek Balcerowicz. Propozycję zgłoszoną ostatnio przez Donalda Tuska nazywa „niebywałą populistyczną brednią”.

Kilka dni temu Donald Tusk podczas spotkania z sympatykami PO obiecał, że wprowadzi czterodniowy tydzień pracy.



– Uważam, że w Polsce powinniśmy, i to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory – przepraszam: kiedy wygramy wybory – żeby rozpocząć jak najszybciej program, jakby – musi być wpierw pilotaż – skróconego tygodnia pracy – powiedział lider Platformy Obywatelskiej.



Zobacz także: „Ekonomia, głupcze!” Tusk ogłasza i zachwala, Budka z tego kpił





Tusk populistą? „Brednia jest brednią”

źródło: Interia, portal tvp.info

został zapytany przez portal Interia, czy rozwiązanie proponowane przez Platformę Obywatelską, o którym wcześniej wielokrotnie mówiła Lewica, zapowiadający czterodniowy tydzień pracy, to dobra propozycja dla gospodarki.– Nieważne, kto to proponuje, nie chciałbym tego przypisywać jakiejkolwiek partii czy osobie. Brednia jest brednią, nieważne, kto ją głosi. To jest niebywała populistyczna brednia, która oznaczałaby z jednej strony ograniczenie produkcji, a z drugiej – podbicie, czyli spotęgowanie stagflacji w sytuacji, w której Polsce i tak ona grozi. To byłoby dolewanie benzyny do ognia – powiedział były szef NBP i były minister finansów oraz wicepremier.