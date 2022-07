Z każdym dniem coraz upalniej. Wiadomo, kiedy żar poleje się z nieba

W nadchodzącym tygodniu czeka nas fala upałów. Synoptycy IMGW wskazują, że z każdym następnym dniem należy spodziewać się wzrostu temperatur maksymalnych w całym kraju. Najwyższe temperatury są prognozowane pod koniec tygodnia, na początku weekendu, a towarzyszyć im będą niebezpieczne burze z intensywnym deszczem i porywami wiatru.

W poniedziałek od zachodu do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze i na Dolnym Śląsku termometry wskażą już do 28 st. – mówi Ilona Bazyluk, synoptyk Instytytu meteorologii i Gospodarki Wodnej. W północno-wschodniej części kraju przelotny deszcz. Od 21 do 23 st. na wschodzie i w centrum, na zachodzie od 25 do 27 st. Wiatr słaby, zachodni, na zachodzie słaby, zmienny.





Na termometrach znów ponad 30 st. C

Źródło: IMGW-PIB

#wieszwiecej Polub nas

Media: Putin zafunduje Europie rosyjską zimę Konsekwencje wojny na Ukrainie już teraz są dotkliwe dla Europy, ale jeśli konflikt będzie się przeciągać, na kontynent przyjdzie rosyjska zima:... zobacz więcej

Wena zachodzie kraju możliwe są już temperatury powyżej 30 st. W dalszym ciągu jedynie w północno-wschodniej części kraju przelotny deszcz. Od 24 do 28 st. na wschodzie i w centrum, na zachodzie od 29 do 33. Wiatr słaby, zachodni, na zachodzie słaby, zmienny.w całym kraju słonecznie i bez deszczu. Temperatura w najchłodniejszych momentach nie spadnie poniżej 12 st. W dzień od 23 do 28 st. na wschodzie i miejscami nad morzem, w centrum 28–32, a najcieplej na zachodzie – około 36 st. Wiatr słaby zmienny.nieco więcej zachmurzenia. Miejscami. Od 28 do 31 st. na wschodzie i miejscami nad morzem, w centrum 28 do 32 st., najcieplej ponownie na zachodzie – około 36 st. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni.

W piątek na północy zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Na południu słonecznie. W dzień nadal upalnie w całym kraju, z wartościami podobnymi do poprzedniego dnia: od 28 do 31 st. na wschodzie i miejscami nad morzem, w centrum 28 do 32 st., najcieplej ponownie na zachodzie – tam termometry wskażą około 33 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni.





Szczyt upałów w sobotę, a później zmiana pogody

Źródło: IMGW-PIB

źródło: IMGW, portal tvp.info

. Od 24 do 28 st. jedynie nad morzem, w pozostałej części kraju 33 do 36 st. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.Upał – jak wskazują eksperci IMGW – odpuszczą w ostatnim tygodniu lipca.Już niedziela zdecydowanie zresztą zdecydowanie chłodniejsza. Najwyższe temperatury w okolicach 30 st. jedynie na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju zdecydowanie chłodniej: od 22 do 27 st. Wiatr umiarkowany w całym kraju okresami porywisty, zachodni.