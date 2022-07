Atak na „Gazetę Lubuską”. Marszałek województwa naciska ws. dziennikarza

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak (Platforma Obywatelska) naciska na „Gazetę Lubuską” i domaga się zerwania współpracy z dziennikarzem, który opisuje aferę mobbingu i molestowania w gorzowskim WORD – poinformowała gazeta.

Redaktor naczelny „Gazety Lubuskiej” Janusz Życzkowski ujawnił, że w ostatnich dniach otrzymał pismo od zarządu województwa lubuskiego, przygotowane przez prawników Urzędu Marszałkowskiego.



Dokument dotyczył serii artykułów gazety, w których opisane zostały przypadki mobbingu i molestowania w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, a także „bierność polityków, którzy mając wiedzę o możliwym przestępstwie nie podjęli zdecydowanych działań”.



„Zwracam się do Pana jako Redaktora Naczelnego Gazety Lubuskiej o dokonanie rzetelnej weryfikacji osób, z którymi Pan współpracuje i których jako Redaktor Naczelny Gazety Pan nadzoruje. To Pan kieruje GL, a zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowy odpowiada Pan, jako Redaktor Naczelny, za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych. Więc to Pan ponosi odpowiedzialność za słowa osób, których publikacje Pan akceptuje” – napisano w piśmie, pod którym podpisał się rzecznik prasowy zarządu województwa, Paweł Kozłowski.

#wieszwiecej Polub nas

„Budzą niesmak”, są „stronnicze i przygotowane wbrew etyce dziennikarskiej” – uważają urzędnicy.

„Autor tych publikacji nie tylko kłamliwie przedstawia przebieg sprawy i świadomie rozdmuchuje bardzo delikatny temat, ale, co jest szczególnie naganne, nigdy nie zwraca się do podmiotu i osób, które tak krytycznie sam przedstawia w swoich publikacjach” – napisano w piśmie przesłanym do redakcji gazety.



Redaktor naczelny „Gazety Lubuskiej” podkreśla, że oskarżenia urzędników mijają się z prawdą.



I wyjaśnia: „Dziennikarz pytał Urząd o sprawę WORD, a rzecznik udzielił mu odpowiedzi. To właśnie dzięki niej opinia publiczna dowiedziała się, że poseł Krystyna Sibińska (PO) nie nadała sprawie oskarżeń o mobbing i molestowanie drogi formalnej. Opisując zaś powszechnie znane fakty i medialne wypowiedzi, wyciągał logiczne wnioski. Nagłośnienie sprawy doprowadziło w rezultacie do formalnego złożenia przez Urząd zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w prokuraturze”.





Nacisk na redakcję

Życzkowski podkreśla, że przesłane do redakcji pismo rzecznika to „niejedyna forma niedopuszczalnego nacisku na wolność słowa i autonomię naszej redakcji”.Dziennikarz podaje, że do tego spotkania faktycznie doszło. „Z relacji uczestników wynika, że podobnie jak w piśmie, również podczas rozmów marszałek wywierała presję na redakcję” – opisuje.Redaktor naczelny gazety poinformował też, że tuż przed otrzymaniem pisma do redakcji dotarła anonimowa przesyłka, w której znalazły się kopie sądowych dokumentów oraz lista sygnatur zatartych spraw z udziałem Bagińskiego.

„Zachowanie marszałek i jej zarządu rodzi konsekwencje prawne. Ze wstępnej analizy wynika, że prawdopodobnie doszło do naruszenia prawa prasowego, na które powoływał się w swoim piśmie rzecznik zarządu” – podkreśla Życzkowski.



Do sprawy odniosła się Jolanta Hajdasz z Centrum Monitorowania Wolności Prasy SDP. „Pismo tego typu jest zdumiewające i wychodzi poza normalne relacje między przedstawicielami władzy, a mediami. To niedopuszczalna metoda dyscyplinowania redakcji, naruszanie zasad wolności słowa i niezależności mediów” – stwierdziła.



„Nie można także deprecjonować autora, bo ktoś kiedyś uznał, że z czymś się pomylił lub popełnił błąd. Jeśli pojawiają się zastrzeżenia co do treści, to wysyła się sprostowanie. Można opublikować stanowisko w swoich kanałach informacyjnych. Ostatni krok to pozwanie redakcji do sądu. Prawo wszystkie te możliwości przewiduje. Przesłane przez urząd pismo stanowi nieformalny nacisk, który służy zastraszeniu innych, by wszyscy wiedzieli, że jeśli będą zadzierać z władzą, to spotkają ich kłopoty. To przekroczenie kompetencji i działanie przeciwskuteczne. Dziś nikt podjętego tematu nie może zostawić, żeby nie poddać się presji” – dodaje Hajdasz.