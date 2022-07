Nowy subwariant Centaurus – „brzmi groźnie”. Wiceminister zdrowia o strategii na jesień

Utrzymuje się trend wzrostowy pandemii koronawirusa w Polsce – przyznaje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wskazując, że w weekend odnotowano 319 nowych przypadków zakażeń. W Programie 1. Polskiego Radia mówił o jesiennej strategii resortu wobec COVID-19. Odniósł się też do dość głośnego ostatnio subwariantu o nazwie Centaurus.

KORONAWIRUS – RAPORT



– Nowe warianty koronawirusa, które się pojawiły, są może bardziej zakaźne, ale nie dają aż takich objawów klinicznych. (…) Lekarze, którzy opiekują się pacjentami, podkreślają, że proces chorobowy jest zdecydowanie łagodniejszy niż to, co było w poprzednich falach pandemii – powiedział Kraska.





Nowe dane o COVID-19

Centaurus w Polsce? „Nie ma przypadku”

Strategia wobec COVID-19 na jesień

źródło: Program 1 Polskiego Radia, portal tvp.info

Zdaniem wiceministra ponieważ koronawirus „zostanie z nami na zawsze”, musimy nie tylko nabywać odporność, ale też przejść nad obecnością COVID-19 w populacji do porządku dziennego.– W tej chwili nie testujemy populacyjnie, takie było zalecenie WHO. Testujemy te osoby, które mają objawy. Nie dedykujemy żadnych oddziałów covidowych – powiedział wiceszef MZ. Dodał, że w weekend odnotowano 319 przypadków koronawirusa w Polsce i zaznaczył, że dane weekendowe są zawsze niższe niż w ciągu tygodnia.Co z subwariantem koronawirusa BA. 2.75, określanym jako Centaurus?– O nim dość głośno jest, ale nie demonizowałbym go, bo nie mamy praktycznie żadnych danych klinicznych, jak będzie oddziaływał na populację: czy będzie bardziej zakaźny, czy będzie dawał cięższe obawy.– zaapelował.Odniósł się też do pytań, co czeka nas jesienią i czy władze resortu zdrowia planują wprowadzenie lockdownu. Jak zaznaczył, w strategii walki z COVID przyjęto granicę 5 tys. hospitalizacji jako punt, po przekroczeniu którego „będziemy chcieli wprowadzać jakieś zalecenia”.– Podkreślam: zalecenia, bo żaden kraj europejski nie ma planów wprowadzania jakichś lockdownów, ograniczeń – zaznaczył Kraska.