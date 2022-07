Putin przedstawiony jako klaun. Rosyjska ambasada zapowiada pozew

Ambasada Rosji w Szwajcarii zagroziła podjęciem kroków prawnych przeciwko gazecie „Neue Zürcher Zeitung”. Dyplomaci skarżą się na artykuł z memami o rosyjskiej wojnie na Ukrainie. Wśród ilustracji był m.in. wizerunek Władimira Putina z nosem klauna i tęczowym wzorem na twarzy.

Szwajcarska gazeta 9 lipca opublikowała materiał pt. „Superbohaterowie i złoczyńcy pokazują swoją siłę w internecie”.



Materiał był opatrzony grafiką Wołodymyra Zełenskiego stylizowanego na komiksową postać Kapitana Ameryki oraz Władimira Putina, którego przedstawiono jako klauna. Rosyjski dyktator miał namalowane na twarzy kolory tęczy, które utożsamiane są z ruchem LGBT+.



Autorka materiału wyjaśniła, że w artystyczny sposób próbowała wykazać, iż rosyjska napaść na Ukrainę sprowadza się do wojny między superbohaterami a złoczyńcami.

Rosyjska Ambasada w Szwajcarii wyraziła „oburzenie”. Dyplomaci ocenili karykaturę jako „obraźliwą” i zapowiedzieli kroki prawne dot. zniesławienia.



„Uważamy, że wolność słowa nie jest w żaden sposób zgodna z wolnością rozpowszechniania obelg i fejków” – zaznaczyli.



Co ciekawe, Rosjanie nie zapowiadali podobnych kroków prawnych, gdy ich żołnierze oskarżani byli o zbrodnie wojenne, mordowanie cywilów, gwałcenie kobiet i okradanie domów zwykłych obywateli Ukrainy.

The renowned Swiss "Neue Zürcher Zeitung" writes the truth about how the primitive Russian president is perceived on the Internet. Now Russia is threatening the "Neue Zürcher Zeitung" with a lawsuit for defamation - a lawsuit that has no chance. ������ pic.twitter.com/R4b8K2lYYD

Russian Embassy in #Switzerland threatened to take legal action against newspaper Neue Zürcher Zeitung. Diplomats have complaints about article with memes about Russian war in #Ukraine. Among illustrations is an image of Putin with a clown nose and a rainbow pattern on his face. pic.twitter.com/2yfLchtnYg