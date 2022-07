Kolejne działania KE przeciw Polsce. Europoseł: Oni nie mają granic

Widać, że nie ma granicy. Jeżeli przedtem KE uznała za nielegalną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i kazano nam to zmienić, to teraz za nielegalny mogą uznać Trybunał Konstytucyjny – powiedział w programie „#Jedziemy” w TVP Info europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. W ten sposób skomentował wszczęcie przez KE drugiego etapu procedury naruszeniowej przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami TK.

Komisja Europejska wszczęła w piątek drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca i 7 października zeszłego roku dotyczących prymatu prawa unijnego.



Polska ma teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z prawem UE, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.





Saryusz-Wolski: Sprawa jest poważna

#wieszwiecej Polub nas

O kolejny etap procedury naruszeniowej pytany był w TVP Info europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. Polityk przyznał, że– Widać, że nie ma granicy. Jeżeli przedtem uznano za nielegalną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i kazano nam to zmienić, to teraz za nielegalny mogą uznać Trybunał Konstytucyjny. Jutro może się okazać, że polski Sejm jest nielegalny i na końcu, że prezydent też może być oskarżony o to, że jest nielegalny i trzeba go zmienić – komentował.

Jego zdaniem nie ma innego sposobu niż zignorowanie tych działań KE i „stanie niezłomnie na stanowisku orzeczeń polskiego TK, których czepia się KE”.



Saryusz-Wolski zaproponował też utworzenie w ramach reform traktatowych Izby Subsydiarności złożonej z prezesów narodowych trybunałów konstytucyjnych, która „mogłaby kwestionować i zawieszać wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, wprowadzić mechanizmy, które mogłyby być kontrrozwiązaniem do zbyt daleko idącej unijnej legislacji”.





Procedura naruszeniowa

źródło: TVP Info

22 grudnia 2021 r. Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, zgłaszając zastrzeżenia wobec orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności jego decyzji z dnia 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., dotyczących prymatu prawa unijnego.Zdaniem Komisji wyroki TK naruszają art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej i ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności, jednolitego stosowania prawa unijnego oraz wiążących skutków orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.Odpowiedź Polski na wezwanie do usunięcia uchybienia, otrzymana 18 lutego 2022 r., nie rozwiała obaw Komisji. Z tego powodu Komisja postanowiła w piątek przejść do kolejnego etapu postępowania.