Miedwiediew straszy „dniem sądu”. Zełenski odpowiada

Wołodymyr Zełenski zareagował na słowa byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który zagroził Ukrainie „zagładą” w przypadku uderzenia na okupowany Krym. – Z Rosji wyszło dziś kolejne niezbyt trzeźwe oświadczenie – stwierdził prezydent Ukrainy.

Raport: Wojna na Ukrainie



– Z Rosji wyszło dziś kolejne niezbyt trzeźwe oświadczenie o rzekomym „dniu zagłady” Ukrainy. Oczywiście nikt nie zaakceptuje takiego zastraszania – powiedział w niedzielę w wieczornym wystąpieniu prezydent Zełenski.



– Ale spójrzcie, jak cyniczne jest mówienie takich rzeczy właśnie dzisiaj – w kolejną rocznicę zniszczenia przez Rosję malezyjskiego boeinga na niebie nad ukraińskim Donbasem – dodał.





Zełenski: To będzie prawdziwa zagłada dla Rosji

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Ukrainska Prawda, portal tvp.info

Ukraiński prezydent podkreślił, że już wtedy Rosja była na najlepszej drodze do uzyskania statusu państwa terrorystycznego i do specjalnego trybunału, co z pewnością „stanie się w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. –– powiedział.Przypomnimy, w niedzielę wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew„Próbują nam grozić jacyś egzaltowani, krwawi pajace, którzy wyskakują z jakimiś oświadczeniami. Mam na myśli atak na Krym i tak dalej. Chciałbym w związku z tym powiedzieć, że oczywiście rozumieją oni konsekwencje takich wypowiedzi.– napisał Miedwiediew, cytowany przez propagandową RIA Novosti.Na oświadczenie Miedwiediewa zareagował doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak. „Portret współczesnej Rosji to Dmitrij Miedwiediew straszący kogoś zagładą. Zapomniany przez historię mały człowieczek, próbujący sprawiać wrażenie poważnego i strasznego, ale w rzeczywistości wywołujący jedynie politowanie” – stwierdził.