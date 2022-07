„Oh. My. God”. Lewandowski przejął media społecznościowe Barcelony [WIDEO]

Robert Lewandowski jest już razem z zespołem FC Barcelony na Florydzie. Media społecznościowe klubu zalały wpisy, zdjęcia i filmy z polskim piłkarzem. Sam Lewandowski nie kryje zadowolenia, że przenosi się do „Dumy Katalonii”. „Forca Barca!” – podsumował w jednym z nagrań.

33-letni Lewandowski rano wyleciał z Hiszpanii i w nocy czasu europejskiego zameldował się w Fort Lauderdale, gdzie od soboty przebywa ekipa Blaugrany.





Już w klubowym dresie Barcelony

The words of Robert Lewandowski: pic.twitter.com/nx2UCULhiQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

Lewandowski na Florydzie

Welcome to the fam! ��❤️ pic.twitter.com/9cHcZZKmIo — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

Kiedy pierwszy mecz Lewandowskiego w barwach Barcelony?

Klub ze stolicy Katalonii budował napięcie, prezentując film z podróży wzdłuż wybrzeży Florydy, a później prosił fanów o zgadnięcie, kto do nich „ćwierka” na Twitterze. Wreszcie pojawiło się nagranie.„Cules, jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do Barcelony. Forca Barca!” – zwrócił się do sympatyków zespołu ze stadionu Camp Nou ubrany w klubowy dres Lewandowski z budki ratowniczej nad brzegiem oceanu.To nie było ostatnie nagranie z polskim napastnikiem.Piłkarz w USA przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze indywidualną umowę z jednym z najbardziej znanych i popularnych klubów sportowych świata. Wtedy formalnie zostanie jego piłkarzem.„Lewy” już 30 maja na zgrupowaniu kadry narodowej powiedział, że jego historia z Bayernem dobiegła końca. W monachijskim klubie występował od 2014 r. Spekulacje na temat jego transferu trwały półtora miesiąca. W sobotę zarówno mistrz Niemiec, jak i Barcelona potwierdziły, że osiągnęły porozumienie ws. transferu. Ma kosztowaćW poniedziałek Lewandowski powinien po raz pierwszy trenować z nowymi kolegami. We wtorek czasu miejscowego Barca rozegra pierwszy mecz kontrolny w USA z Interem Miami. 23 lipca zmierzy się w Las Vegas z Realem Madryt, a trzy dni później w Dallas z Juventusem Turyn. W ostatni dzień lipca wicemistrz Hiszpanii w Nowym Jorku zagra z miejscową drużyną Red Bulls.Niewykluczone, że w którymś z nich Lewandowski zadebiutuje w barwach 26-krotnego mistrza Hiszpanii, 31-krotnego zdobywcy krajowego pucharu, który pięć razy sięgnął po Puchar Europy.