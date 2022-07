Terlecki: Prawo i Sprawiedliwość gra o samodzielną większość

Moim zdaniem jedna lista opozycji nie byłaby dla nas czymś dobrym. Byłaby dobra dla Donalda Tuska, bo uczyniłaby z niego niekwestionowanego lidera opozycji i oczywistego kandydata na premiera – powiedział w wywiadzie dla „Sieci” wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Wicemarszałek Sejmu został m.in. zapytany o to, czy w wyborach PiS wolałoby walkę z jednym blokiem opozycji czy z kilkoma samodzielnymi listami. „Trendy sondażowe wskazują, że część tych małych ugrupowań jednak znajdzie się pod progiem, co byłoby dla nas korzystne” – powiedział Terlecki.



„Moim zdaniem jedna lista opozycji nie byłaby dla nas czymś dobrym. Byłaby dobra dla Tuska, bo uczyniłaby z niego lidera opozycji i oczywistego kandydata na premiera. A jeśli będzie wiele list, to trudno będzie z nich złożyć większość sejmową” – dodał.



Wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość „gra o samodzielną większość”. „Na to liczymy. Gdyby obecny układ sondażowy utrzymał się do wyborów, to taką większość zdobędziemy, ponieważ w kampanii z pewnością zyskamy te parę procent, których dziś nam brakuje” – ocenił.



„A gdyby jednak tej samodzielnej większości nie było, to otwiera się pole do rozmów, których dziś nikt nie chce prowadzić, z oczywistych względów. To są sprawy, które mogą zostać rozstrzygnięte jedynie po wyborach” – powiedział Terlecki.

Kluczowy okres

źródło: „Sieci”, pap

W jego opinii kluczowy dla PiS będzie„To wtedy okaże się, czy udało się zdusić inflację i powstrzymać drożyzną, czy też nie. To dziś podstawowe zadanie rządu” – powiedział.„Optymiści mówią, że inflacja zacznie spadać jesienią, pesymiści, że to zajmie rok lub nawet dwa. Ja należę do optymistów i sądzę, że na wiosnę nastroje zaczną się poprawiać, co nam doda skrzydeł w kampanii. Tym bardziej, że gołym okiem widać, że jesteśmy skuteczni. Zanim przyszła pandemia i później wojna, szliśmy jako kraj szybko do przodu.” – powiedział Terlecki.