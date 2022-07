„Dobry samarytanin” zastrzelił napastnika. Czterech zabitych w centrum handlowym

Cztery osoby zginęły w strzelaninie w centrum handlowym w amerykańskim stanie Indiana. Wśród śmiertelnych ofiar jest napastnik, zastrzelony przez uzbrojonego klienta.

Do strzelaniny doszło w galerii handlowej w Greenwood na przedmieściach Indianapolis. Napastnik wszedł do środka uzbrojony w karabin oraz kilka magazynków i otworzył ogień w części gastronomicznej budynku. Zabił trzy osoby, a dwie postrzelił.





Police say at least two people are dead after a gunman opened fire at Greenwood Mall in Indianapolis.@GovHolcomb signed permitless carry into law in Indiana - over the objections of law enforcement - and it went into effect on July 1. #inlegis



