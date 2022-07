Tak wyglądała Ukraina przed wojną. Zobacz nagranie

„Przed rosyjską inwazją i po niej” – napisała agencja Euromaidan Press, publikując zdjęcia ukraińskich domów i bloków przed najazdem okupantów z Rosji. Fotografie sprzed 24 lutego 2022 r. zestawiono z nagraniami ruin, jakie zostały po atakach sił Władimira Putina.

WOJNA NA UKRAINIE



Ukraińskie władze szacowały niedawno, że działania wojenne związane z rosyjską inwazją doprowadziły do zniszczenia ponad 120 tys. lokali mieszkalnych (domów jednorodzinnych i mieszkań).



Aż 20 tys. bloków mieszkalnych na Ukrainie zostało uszkodzonych lub zniszczonych.



– Państwowa służba zaczęła przyjmować wnioski o odszkodowanie za zniszczone nieruchomości naszych obywateli. Państwo zwróci naszym ludziom wszystko, co zniszczyli okupanci: domy i mieszkania – zapowiedział już w kwietniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tylko w ciągu kilku dni Ukraińscy złożyli 25 tys. wniosków.



Eksperci szacowali jednak, że odbudowanie Ukrainy do stanu sprzed wojny zajmie dziesięciolecia.



Ukraine before and after the Russian invasion, pt. 2 pic.twitter.com/p7gfwtl88E — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 17, 2022