Rosjanie zamordują Putina? Mocna teza szefa brytyjskiego sztabu

Szef sztabu obrony Wielkiej Brytanii admirał sir Tony Radakin przekazał w rozmowie z BBC, że przypuszczenia, iż Władimir Putin cierpi z powodu złego stanu zdrowia lub może zostać zamordowany, to jedynie „pobożne życzenia”. Ocenił, że w tych doniesieniach więcej jest przypuszczeń i medialnych spekulacji niż bazowania na faktach.

Radakin stwierdził, że nowy szef brytyjskiego rządu będzie musiał zmierzyć się ze świadomością, iż Rosja przez dziesięciolecia będzie stanowić „największe zagrożenie” dla Wielkiej Brytanii.



Bo choć straciła wielu żołnierzy i sprzęt, „nadal jest potęgą nuklearną”. – Ma zdolności cybernetyczne, ma zdolności kosmiczne i ma specjalne programy podwodne, więc może zagrozić przepływowi informacji na całym świecie – wskazał admirał.



Zobacz także: Zełenski odwołał szefa SBU i prokurator generalną



– Oni absolutnie jasno mówią, że planują przywrócić zwierzchność nad całym ich, tzn. Ukrainy, terytorium, i widzą, że Rosja sobie nie radzi – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

Oszacował, że Rosja straciła ponad 30 proc. skuteczności w walce lądowej.



To oznacza, że 50 tys. rosyjskich żołnierzy albo zginęło, albo zostało rannych w tym konflikcie, prawie 1700 rosyjskich czołgów zostało zniszczonych, prawie 4000 opancerzonych pojazdów bojowych należących do Rosji zostało zniszczonych.



Zobacz także: Bezmiar rosyjskiego bestialstwa. Ciała pomordowanych cywilów w rejonie Kijowa



– Rosja rozpoczęła tę inwazję z ambicją zajęcia całej Ukrainy, Rosja miała ambicję zajęcia miast w pierwszych 30 dniach, Rosja miała ambicję stworzenia pęknięć i wywarcia presji na NATO, czym rzuciłaby wyzwanie dla porządku światowego. Rosja przegrywa we wszystkich tych ambicjach i Rosja jest jednak mniej znaczącym krajem, niż była na początku lutego – podsumował.