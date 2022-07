„Będziemy dysponować potężną siłą”. Pierwsze Abramsy już w Polsce

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że pierwsze czołgi Abrams, na których będą się szkolić żołnierze Wojska Polskiego są już w Polsce. „Będziemy gotowi, kiedy pojawią się pierwsze z 250 najnowocześniejszych czołgów, które zamówiliśmy. Polska będzie dysponowała nowoczesną, potężną siłą, aby w sytuacji zagrożenia odstraszyć agresora” – napisał.

Informację, wraz ze zdjęciem Abramsa na samochodowej lawecie, jadącej autostradą, szef resortu obrony opublikował na Twitterze.

Jak podawała wcześniej Informacyjna Agencja Radiowa pierwsze dostawy używanych Abramsów powinny rozpocząć się na początku przyszłego roku. Maszyny – jak podała agencja – będą uzupełnieniem braków, które powstały po tym, gdy nasz kraj przekazał ukraińskiej armii czołgi T-72. W ramach dostaw uzbrojenia na Ukrainę trafiło ponad 240 zmodyfikowanych pojazdów.



5 kwietnia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, szef MON podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams dla Wojska Polskiego. Umowa przewiduje kupno tych maszyn wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym 26 wozów zabezpieczenia technicznego i 17 mostów towarzyszących, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji. Jej wartość wynosi ok. 4,75 mld dolarów.



Czołgi Abrams w najnowszej wersji trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski, na wschodnią flankę NATO – przede wszystkim do 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym również do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Zakończenie dostaw planowane jest w 2026 roku.

