Biżuteria warta nawet 100 mln dolarów skradziona w napadzie na opancerzoną ciężarówkę

Biżuterię i kamienie szlachetne warte miliony dolarów skradziono w Kalifornii z ciężarówki prywatnej firmy zajmującej się przewozem przedmiotów wartościowych. Według szacunków poszkodowanych wartość skradzionych kosztowności mogła sięgać nawet 100 mln dolarów – poinformowała agencja Associated Press.

Ciężarówka firmy Brink’s została obrabowana wczesnym rankiem 11 lipca w pobliżu Los Angeles - poinformowała rzeczniczka firmy Dana Callahan.



Wysokiej klasy biżuteria należący do 18 różnych jubilerów została załadowana na ciężarówkę późno wieczorem 10 lipca po wystawie organizowanej przez International Gem and Jewelry Show w San Mateo, na południe od San Francisco – powiedziała dyrektor grupy Brandy Swanson.



Następnie pojazd miał się udać na pokaz biżuterii w Pasadena Convention Center na północny wschód od Los Angeles.



– To całe ich życie; niektórzy z nich są skończeni – powiedziała. Według Swanson sprzedawcy, którzy podróżują między wystawami biżuterii, zazwyczaj nie ubezpieczają swoich towarów.





Duże rozbieżności

Swanson powiedziała, że zrabowano od 25 do 30 toreb z nieokreśloną ilością biżuterii. Według niej 18 ofiar zgłosiło ponad 100 mln dolarów strat, a według informacji kalifornijskiej telewizji CBSLA wartość skradzionych przedmiotów mogła nawet wynosić 150 mln dolarów.

Z kolei przedstawiciele firmy ochroniarskiej twierdzą, że skradzione klejnoty warte były mniej niż 10 mln dolarów.



„Zgodnie z informacjami, które klienci przekazali nam przed wysłaniem swoich przedmiotów, całkowita wartość brakujących przedmiotów wynosi mniej niż 10 milionów dolarów” – poinformowała firma Brink’s. „Współpracujemy z organami ścigania i w pełni zwrócimy naszym klientom wartość ich aktywów, które zostały skradzione, zgodnie z warunkami naszej umowy” – czytamy dalej w komunikacie.



Jeden z jubilerów stwierdził, że firma Brink nie jest wystarczająco jawna wobec właścicieli biżuterii i że wiele podstawowych pytań dotyczących zrabowanych kosztowności pozostaje bez odpowiedzi. Laura Eimiller, rzeczniczka Federalnego Biura Śledczego w Los Angeles, powiedziała, że do rabunku doszło w pustynnym mieście Lancaster w Kalifornii i że biuro współpracuje z lokalnymi władzami, ale nie mogła podać więcej informacji.