Domowe sposoby na komary. Jak nie dać się bzyczącym draniom?

Wilgoć, ciepło i zachodzące słońce to dla komara idealne warunki na polowanie. Mimo nieustępliwego charakteru tych stworzeń, istnieje kilka sposobów, które ułatwią wieczorny relaks na tarasie czy spacer – informują Lasy Państwowe.

Na terenie Polski występuje około 50 gatunków komarów, z czego 36 z nich żywi się ludzką krwią. Zazwyczaj mówi się, że komar gryzie lub kąsa, lecz w rzeczywistości ze względu na budowę aparatu gębowego – kłuje. Niezbędnej do wytworzenia jaj krwi, potrzebują tylko samice. Samce zaś odżywiają się nektarem z kwiatów i nie stanowią zagrożenia dla ludzi.



Widliszki uaktywniają się już z samego rana. Większość gatunków nie przepada za kąpielami słonecznymi, więc podczas upałów nieczęsto okazują swoją aktywność. W takiej sytuacji powracają dopiero późnym popołudniem i kontynuują polowanie do około 21. Jeżeli zachmurzenie i wilgoć będą utrzymywać się przez cały dzień, komary również nas nie opuszczą. Przed długo wyczekiwanym grillem z rodziną lub znajomymi warto zadbać o to, aby nasi skrzydlaci współlokatorzy nie przeszkadzali gościom. W tym celu możemy przygotować naturalne odstraszacze.





Komary nie znoszą aromatu ziół

źródło: TVP3 Bydgoszcz, Lasy Państwowe

Najważniejszym czynnikiem w pozbyciu się kłujących widliszków są zapachy.nie znoszą aromatu ziół, a zwłaszcza mięty, bazylii, rozmarynu oraz tymianku. Posadzone w ogrodzie lub na balkonie znacząco zniwelują wizyty krwiopijców. Do innych odstraszających roślin należą między innymi mirt, goździk, kocimiętka, komarzyca oraz czosnek.Uwielbiane przez nas kosmetyki na przykład intensywnie pachnące mgiełki, olejki oraz balsamy, niekoniecznie spodobają się komarom. Nie będą miały ochoty, aby usiąść na ciele pachnącym miętą, wanilią lub lawendą.Popularne środki chemiczne odstraszające owady również pomagają się uporać z komarami, lecz stanowią zagrożenie dla zwierząt domowych znajdujących się w pobliżu. Za pomocą kilku naturalnych składników warto samodzielnie przygotować bezpieczny spray. Do pustego opakowania po perfumach lub płynie do dezynfekcji należy umieścić główny aromat. Idealnie sprawdzą się do tego połamane liście intensywnie pachnących ziół na przykład mięty, bazylii lub rozmarynu.. Takim naturalnym sprayem możemy spryskać ciało, ubranie, a nawet obrus. Co zrobić, aby krew była dla komara „niesmaczna”? Kluczem do sukcesu jest regularne zażywanie witaminy B1.Wśród ptaków, bezkonkurencyjnym pochłaniaczem komarów jest jerzyk. Potrafi zjeść aż do 20 tys. komarów dziennie. Równie zaskakujące wyniki osiągają sikory, które rodzinnie zjadają nawet 30 kg komarów rocznie. Odżywiają się nimi także jaskółki, wróble, muchołówki i pleszki. Spośród ssaków, rekordzistą jest nietoperz karlik większy, który zjada około tysiąc komarów na godzinę. Niepozorne jeże również jedzą widliszki. Pająki i duże owady na przykład szerszenie lub ważki, choć czasem wzbudzają strach, są dla ludzi bardzo pożyteczne. One także zjadają nieustraszone komary. Żaby i wiele gatunków ryb to jest karaś, płoć, lin i jaź odżywiają się ich larwami.Świąd po ukłuciu jest spowodowany śliną komarzycy. Łagodząco działa przyłożenie plasterka cytryny lub cebuli, a także preparatów mentolowych na przykład pasty do zębów. W przypadku silnego świądu warto wykonać okład z rumianku, zsiadłego, śmietany, aloesu lub octu jabłkowego.