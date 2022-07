Atak na pracowników TVP. „Tusk otworzył drzwi do takiej debaty”

Groźby pobicia w stosunku do ekipy i pracowników ochrony TVP, plucie, obelgi. W niedzielę po południu pod siedzibą TVP na stołecznym pl. Powstańców Warszawy doszło do napaści i aktów agresji fizycznej ze strony niezidentyfikowanych napastników. – Jeśli dojdzie do tragedii, to odpowiedzialny będzie za to Donald Tusk – powiedział w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”.

W opublikowanym nagraniu widać, jak dwaj agresorzy grożą pobiciem członkowi ekipy Telewizji Polskiej, a jeden z nich pluje jednemu z członków ekipy w twarz. Potem obaj zdają się odchodzić, ale za chwilę wracają, by skierować swoje groźby również pod adresem ochrony obiektu TVP.



– Jeśli coś się stanie, Donald Tusk osobiście będzie za to odpowiadał. To jest jego dzieło, to jego silni ludzie, to są ci „przekonujący”. Przekonywać w języku mafii znaczy grozić – powiedział Sakiewicz.



– Fakt, że lider opozycji wprowadza ten język, to coś bardzo niebezpiecznego. Jesteśmy w takim momencie historycznym, że Polska potrzebuje spokoju i stabilność. Rozrywanie tego kruchego pokoju społecznego, dążenie do gorącej czy zimnej wojnie domowej nie służy naszemu państwu, nasze wspólnocie. To ostatnie czego dzisiaj potrzebujemy – dodał Michał Karnowski.



Sakiewicz zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie radykalnie wzrósł poziom agresji w mediach społecznościowych „Gazety Polskiej”.

– Tusk próbuje powtórzyć ścieżkę z lat 2005-2007. widać, że on powtarza te same techniki. Zdumiewające, że niczego się nie nauczył. Próbuje wywołać falę. Szczuje na bardzo konkretne osoby. To jest prezes NBP, czyli atak na NBP. Są też ataki pod adresem konkretnych biskupów. (…) Mamy do czynienia z zakłamaniem, że strona agresywna twierdzi, że jest ofiarą – uzupełnił dziennikarz „Sieci".