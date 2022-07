Pogrzeb czteroletniej Lizy. Matka nie wie, że zginęła

W niedzielę w Winnicy odbył się pogrzeb czteroletniej Lizy, ofiary barbarzyńskiego ostrzału Winnicy, do którego doszło w czwartek. Matka, która walczy o życie w szpitalu nie została poinformowana o śmierci swojej córeczki.

– Spójrz, mój kwiatku! Spójrz, ile osób do ciebie przyszło – powiedziała babcia Lizy, Larysa, głaszcząc ciało dziewczynki, leżące w otwartej trumnie w katedrze Przemienienia Pańskiego w Winnicy.



Matka, która przeżyła ostrzał, nie został poinformowana o śmierci swojej córeczki. Jak informuje agencja Associated Press rodzina nie powiedziała kobiecie, że jej córka została pochowana w niedzielę, obawiając się, że może to pogorszyć jej stan.



W wyniku ostrzału centrum Winnicy zginęły 24 osoby, w szpitalach pozostaje 68 osób, wśród nich czworo dzieci. Los czterech osób wciąż nie został ustalony.

The funeral of one of the hundreds of Ukrainian children killed by russians in #Vinnytsia

Lisa, a 4-year-old.

The world must stop thus russian evil and punish russian terrorists.

Photo by @suspilne_news pic.twitter.com/dhDK25jdLZ — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 17, 2022

In #Vinnytsia today, the funeral of 4-year-old Lisa, who died from a missile attack by the invaders, is being held. pic.twitter.com/eMq0B9f2J1 — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022