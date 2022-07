Działaczka Agrounii zaczepiła Glapińskiego. Prezes NBP radził jej ws. kredytu

Podczas spaceru po molo w Sopocie działaczka Agrounii rozpoznała Adama Glapińskiego. Kobieta postanowiła pożalić się szefowi NBP na wysokie raty kredytu. Prezes banku centralnego cierpliwie odpowiadał na jej pytania, przekonywał i udzielił rady jak postąpić teraz z kredytami. Na koniec rozmowy oboje podali sobie ręce.

Nagranie z tego wydarzenia trafiło do mediów społecznościowych.



– Jak młodzi ludzie mają żyć? Mam dwa etaty, firmę, kredyty idą o 100 proc. w górę – pytała prezesa NBP wzbudzona działaczka Agrounii.



– Kiedy brała pani kredyt? – zapytał Adam Glapiński.



– Dwa lata temu _ odparła kobieta.



– To były najniższe stopy. Półtora roku temu były najniższe w historii stopy procentowe. Teraz wróciły do wyższych poziomów. (…) Niech pani weźmie teraz urlop 4 miesiące, będzie pani nie płacić – radził prezes NBP.





#wieszwiecej Polub nas

Kobieta przekonywała, że to nic nie da, bo i tak musi kredyt spłacić.



– Działam w Agrounii aktywnie i będę działać dla rolników, dla słabszych.



– Proszę działać, organizować się. Tak się demokracja dzieje, że ścierają się różne programy – skomentował NBP.



– Damy rady, czy będą nam zabierać mieszkania? Mam ludzi, którzy już chcą popełnić samobójstwa – mówiła działaczka Agrounii.



– Nie przesadzajmy, bo cały czas śledzę, ile kredytów jest niespłacanych. Na razie nie ma wzrostu. Teraz trzeba wziąć urlop 4 miesiące, później w każdym kwartale po jednym miesiącu i stopy będą już niskie. Być może w ostatnim kwartale przyszłego roku będziemy obniżać już stopy procentowe. (…) W tej chwili mamy najwyższe stopy procentowe i najwyższą inflację – podkreślił Glapiński, dodając że możliwa jest jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych o 0,25 pkt proc. Kobieta stwierdziła, że trzyma Glapińskiego za słowo, a potem podali sobie dłonie.