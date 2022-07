„Tusk i PO hodują kolejnego Cybę”. Echa napaści na ekipę TVP

– Ta agresja jest odpowiedzią zachęty polityków totalnej opozycji. To jest efekt brutalnego ataku, który prowadzi Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele – ocenił publicysta Marek Król, komentując bandycki napad, którego ofiarą padła ekipa Telewizji Polskiej. Zdaniem Króla PO jest przyzwyczajona do jednolitego przekazu, ponieważ za czasów jej władzy nie dopuszczano do krytyki tej partii. – Stąd agresja wobec niepokornej TV publicznej – wskazał komentator. Przestrzegł, że zapowiedzi o przygotowywanej przez Tuska wojnie domowej w Polsce mogą się sprawdzić.

Atak na ekipę Telewizji Polskiej Groźby pobicia w stosunku do ekipy i pracowników ochrony TVP, plucie, obelgi. W niedzielę po południu pod siedzibą TVP na stołecznym pl. Powstańców... zobacz więcej

– Obawiam się, że tego typu ataki mogą się powtarzać, brutalne ataki na dziennikarzy TVP i stacji współpracujących pojawiały się wcześniej. To jest efekt brutalnego ataku, który prowadzi Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele, który zapowiada likwidację, usunięcie dziennikarzy. Podobnie Rafał Trzaskowski, który w kampanii wyborczej w niezwykle agresywny sposób stwierdził, że „po to są te wybory” – mówiąc o wyborach prezydenckich – „żeby nie było takich pytań”, można się domyślić, że trudnych – mówił Marek Król w rozmowie z TVP Info.





Zdaniem komentatora PO jest przyzwyczajona do tego, że we wszystkich stacjach panuje jednolity przekaz, a krytyka tej partii nie jest dopuszczana. Tak bowiem było, gdy ekipa Tuska dzierżyła władzę.– Stąd ta agresja wobec niepokornej telewizji publicznej, która nie powiela narracji stacji komercyjnych, pełnych szczególnych względów wobec totalnej opozycji – ocenił Król.





– Ta agresja jest odpowiedzią zachęty, które są formułowane przez polityków PO, którzy wręcz nakłaniają do agresji nie tylko wobec dziennikarzy – wskazał rozmówca TVP Info. Jak przypomniał, „wcześniej Donald Tusk i Tomasz Siemoniak zapowiadali siłowe wyprowadzenie prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, wcześniej zapowiadali wyprowadzenie prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzi Przyłębskiej. To jest efekt ich zachęt. Od dłuższego czasu powtarzam, że hodują kolejnego Cybę, przygotowują polskiemu społeczeństwu kolejny dramat – ostrzegał rozmówca TVP Info.





#wieszwiecej Polub nas





Publicysta przypomniał, że właśnie po tym, jak były działacz Platformy Obywatelskiej Ryszard Cyba zamordował w 2010 r. pracownika biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi Marka Rosiaka, „wydawało nam się, że nastąpi otrzeźwienie”. Niestety, jak ocenił, „żadne regulacje nie zastąpią przyzwoitości, dobrego wychowania i kultury politycznej, której bardzo często brakuje czołowym przywódcom Platformy Obywatelskiej”.





– Agresja słowna rodzi agresję fizyczną. Taki jest ten proces i ten proces nakręca cały czas Donald Tusk i współpracujący z nim politycy PO. Obawiam się, że zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że Tusk szykuje wojnę domową w Polsce może się sprawdzić, choć chciałbym, żeby to nie było możliwe – wyznał Marek Król