„To wygląda jak mafijne porachunki: wywieźć kogoś do lasu i…” – komentarze po ataku na ekipę TVP

– To wygląda jak żywcem wyjęte z tych porachunków gangsterskich lat 90.: gdy gangi używały „silnych ludzi”, by wywieźć konkurencję do lasu, porachować kości, albo zrobić coś dużo bardziej gorszego – mówił dziennikarz śledczy Piotr Nisztor komentując słowa Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka o „wyprowadzaniu” przez „silnych ludzi” prezesa NBP Adama Glapińskiego. „Silni ludzie” rzeczywiście pojawili się kilkadziesiąt metrów od siedziby Narodowego Banku Polskiego – przy wejściu do budynku Telewizji Polskiej. Dopuścili się fizycznej napaści na naszą ekipę.

Na nagraniu zarejestrowanym w czasie napadu widać, jak dwóch napastników znieważa pracowników TVP i grozi im pobiciem. Jeden z agresorów pluje jednemu z napadniętych w twarz. Atak miał miejsce niedługo po tym, jak Donald Tusk zapowiadał, że opozycja „zorganizuje się na ulicy”. Wraz z Tomaszem Siemoniakiem groził tez „wyprowadzaniem” prezesów instytucji takich jak Narodowy Bank Polski czy Trybunał Konstytucyjny.





– To wygląda jak żywcem wyjęte z lat 90., z tych porachunków gangsterskich, gdzie kolejne gangi, które starały się w Polsce przejąć kontrolę czy to nad największymi miastami, czy w ogóle nad całym krajem, używali właśnie tych „silnych ludzi”, swoich „żołnierzy”, aby swoją konkurencję wywieźć do lasu, porachować kości, albo zrobić coś dużo bardziej gorszego. To wszystko wygląda jak żywcem wyjęte z mafijnych rozgrywek – mówił w rozmowie z TVP Info Piotr Nisztor. Przyznał, że jest to „naprawdę szokujące”.





– Przecież dzisiaj politycy doskonale zdają sobie sprawę, że to, co mówią trafia do milionów osób. A podziały, które wynikają z ich słów, z ich agresji, z tej spirali nienawiści jaką budują, przenoszą się ma ludzi – tłumaczył dziennikarz śledczy.

Gdy obserwuję obecną radykalizację ze strony polityków – przede wszystkim Platformy Obywatelskiej – i nawoływanie do przemocy, to mi się w głowie nie mieści brak odpowiedzialności u byłego premiera i byłego wicepremiera i ministra obrony narodowej, bo przecież Tomasz Siemoniak sprawował takie stanowiska – przypominał.