Dodatkowe pieniądze na dziecko. Ruszyły wypłaty [WIDEO]

ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie 300 plus w ramach rządowego programu „Dobry start”. W poniedziałek 18 lipca ruszyły wypłaty. – 112 tysięcy dzieci otrzyma wsparcie na zakup podręczników i przyborów szkolnych na łączną kwotę 33 mln zł – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Tylko w poniedziałek do rodziców trafi 33 mln zł – przekazała minister Maląg. Według rządowych szacunków z wyprawki szkolnej skorzysta w tym roku ponad 4,4 mln dzieci.





Jak złożyć wniosek o „Dobry start”

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Przypomniała, że wnioski o świadczenie można składać tylko za pośrednictwem kanałów elektronicznych – portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platformy Usług Elektronicznychczy bankowości elektronicznej.– Do tej pory rodzice złożyli ponad 1,35 mln wniosków obejmujących blisko 1,92 mln dzieci – poinformowała szefowa MRiPS.Zapewniła, że procedura rozpatrywania wniosków przebiega płynnie, a do tej pory świadczenie zostało przyznane na ponad 710 tys. dzieci. – Działamy sprawnie, żeby pieniądze jak najszybciej trafiały na konta rodziców – podkreśliła Maląg.W tym roku na realizację programu zaplanowano 1,33 mld zł. ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie "Dobry start", który został złożony do 31 sierpnia ma czas do 30 września 2022 r.