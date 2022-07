Strącił „igłą” już szósty rosyjski samolot [WIDEO]

Żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy strącił przy pomocy ręcznego systemu pocisków ziemia-powietrze „Igła” rosyjski samolot szturmowy Su-25 – poinformowała jego formacja. To już szósta wroga maszyna zniszczona przez 19-latka.

WOJNA NA UKRAINIE



„W ostatnim czasie podczas regularnych nalotów wroga na pozycje naszych obrońców, Gwardia Narodowa zestrzeliła kolejne dwa samoloty wroga. 16 lipca około godziny 22 udało się zestrzelić dodatkowo pocisk manewrujący. Jeden z gwardzistów uzupełnił swój dorobek jeszcze jednym „suszeniem” i ma już na koncie 6 wrogich samolotów Su-25 oraz pocisk manewrujący” – napisała Gwardia na Facebooku.



Wskazano, że autor tych strąceń ma zaledwie 19 lat i w mediach społecznościowych jest nazywany „Mścicielem z Zaporoża”, gdyż działa w regionie tego miasta. Jak sam zapewnia, będzie nadal wykonywał swoją pracę na rzecz wyparcia Rosjan z Ukrainy.



Su-25 to radziecki i później rosyjski dwusilnikowy samolot szturmowy, silnie opancerzony i uzbrojony, opracowany w biurze konstrukcyjnym Suchoja. Produkowano go od 1978 do 2017 roku. Jest wyspecjalizowany do atakowania celów naziemnych.





