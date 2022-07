Transseksualna nastolatka przestrzega rodziców. „Nie róbcie tego swoim dzieciom”

17-letnia Cole, będąca w trakcie zmiany płci przestrzega innych przed podjęciem takiej decyzji. – Żadne dziecko nie powinno doświadczyć tego co ja – mówi na łamach amerykańskiego portalu Washington Examiner.

W wieku 14 lat Cole zaczął używać imienia Leo i brać blokery dojrzewania, a także zastrzyki z testosteronu, które podawała jej matka. Nie jest pewna, czy w rezultacie będzie mogła mieć dzieci.



– Nieświadomie fizycznie odcinałam swoje prawdziwe ja od ciała, to proces nieodwracalny i bolesny – powiedziała Cole, zauważając, że nie będzie mogła karmić piersią dzieci po podwójnej mastektomii.



– Właściwie ta świadomość była jedną z największych rzeczy, które doprowadziły mnie do zrozumienia, że nie była to ścieżka, którą powinnam była obrać – dodała.

Florida doesn’t support the medicalization of minors with GD because the benefits are unproven, and the risks are extraordinarily high.



Chloe was treated with puberty blockers and testosterone at the age of 13. @ChoooCole was courageous enough to share her story with us. pic.twitter.com/vL8SF5BH0o — Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) July 10, 2022

The best thing all of us can do is continue to speak out. Especially to local, state, and federal government. That’s how we will beat this. https://t.co/rR9EsR8kKp — Chloe Cole ⭐️ (@ChoooCole) July 11, 2022

źródło: washingtonexaminer.com

Cole powiedziała, że może być również zagrożona pewnymi rodzajami raka w wyniku inwazyjnych procedur.Gubernator Ron DeSantis oraz naczelny chirurg Florydy Joseph Ladapo wezwali w czerwcu Florida Board of Medicine do zaprzestania świadczenia opieki przejściowej dla dzieci i młodzieży w trakcie zmiany płci. Ich prośba była oparta na „braku rozstrzygających dowodów i wysokie ryzyko długotrwałych, nieodwracalnych szkód spowodowanych tymi zabiegami”.Zapytana na Twitterze, w jaki sposób ludzie mogą pomóc tym, którzy przechodzą do przejścia, Cole powiedziała: „Najlepsze, co możemy zrobić, to nadal mówić. Zwłaszcza do władz lokalnych, stanowych i federalnych. W ten sposób pokonamy to.”