Nie żyje Nina z „Sanatorium miłości”. „Zapamiętamy jej płomienne serce”

Nina Busk z „Sanatorium miłości” nie żyje. Uczestniczka pierwszego sezonu cieszącego się ogromną popularnością programu TVP miała 65 lat. W ostatnich miesiąca walczyła z chorobą nowotworową.

Janina Nina Busk wzięła udział w pierwszym sezonie „Sanatorium miłości”. Pokochali ją nie tylko uczestnicy, ale i widzowie. Odeszła 16 lipca w szpitalu.



„Ogromnie smutna wiadomość Odeszła od nas Nina Busk, uczestniczka 1. edycji Sanatorium Miłości. Zapamiętamy na zawsze jej płomienne serce, radość, energię i pasję do życia, którymi dzieliła się z innymi. Rodzinie Niny składamy szczere wyrazy współczucia” – napisano na profilu „Sanatorium miłości TVP” na Facebooku.



Ze śmiercią uczestniczki oraz przyjaciółki nie może pogodzić się Wiesława Kwiatek, z którą zaprzyjaźniła się na planie programu.



– Jestem w rozpaczy i czuję wielką pustkę. Nina była dla mnie jak siostra. Tak zapisałam ją w telefonie. Dzwoniłyśmy do siebie niemal codziennie i godzinami gadałyśmy o wszystkim. Miała bardzo pozytywne podejście do życia, świetne żarty i taki optymizm, którym zarażała innych. Była dla mnie lekarstwem na smutki. Nie dociera jeszcze do mnie to, że już nie odbierze telefonu, i nigdy nie wykasuję jej numeru – powiedziała Wiesława Kwiatek w rozmowie z „Super Expressem”.

#wieszwiecej Polub nas