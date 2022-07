Wałęsa podpadł Rosjanom. 5 mln dolarów „za głowę”

W programie nadanym w rosyjskiej telewizji państwowej padła propozycja wręczenia pięciu milionów dolarów za głowę byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy – Informuje portal onet.pl.

Autorka kanału Andromeda na YouTube przekazała, że według prowadzących program „60 minut” w programie pierwszym rosyjskiej telewizji Lech Wałęsa miał niedawno opowiedzieć się za zredukowaniem populacji Rosji do 50 mln.



Oburzeni Rosjanie oskarżyli w programie Wałęsę o „otwarte nawoływanie do ludobójstwa oraz wzniecenia krwawej wojny domowej”.



W dalszej części programu wypowiedział się m.in. „ekspert do spraw wojskowości” Igor Korotczenko, który zaproponował następujące ogłoszenie: „Poszukiwany. Pięć milionów dolarów albo euro za jego głowę! Dla dowolnego Europejczyka, który go przyprowadzi”.





Co powiedział Wałęsa?

W wywiadzie dla „Le Figaro” Lech Wałęsa mówił, że nawet jeśli Ukraina wygra wojnę może pojawić się kolejny Putin z imperialnymi zapędami. Ocenił też, że Zachód powinien wyzwolić Rosję oraz że populacja tego kraju nie powinna liczyć więcej niż 50 mln ludzi.W odpowiedzi rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa napisała na Telegramie: „Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Polski Lech Wałęsa wezwał do zredukowania Rosji do 50 mln ludzi. Uważa, że aby osiągnąć bezpieczeństwo na świecie, Rosja musi zostać »rozczłonkowana«".