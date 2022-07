Pomnik ministra Jana Szyszki oblany czerwoną farbą

Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą znajdujący się w Jarocinie pomnik prof. Jana Szyszki, byłego posła i ministra ochrony środowiska, który zmarł w 2019 r. Działanie wandali zauważył oficer dyżurny tamtejszej policji.

Do sytuacji doszło w nocy z soboty na niedzielę w Parku Szubianki w wielkopolskim Jarocinie. Pomnik stanął tam zaledwie miesiąc temu.





„Nieprzypadkowy akt wandalizmu”

Włamali się do systemu i wyłączyli monitoring

Jan Szyszko zmarł w wieku 75 lat

źródło: gloswielkopolski.pl, portal tvp.info

– Dyżurny naszej jednostki na monitoringu zauważył, że pomnik zmienił barwy. Na tą chwilę trwają czynności procesowe. Będzie zabezpieczony monitoring miejski obejmujący to miejsce w celu wytypowania sprawcy i ustalenia motywów takiego działania – mówi st. Asp. Agnieszka Zaworska, cytowana przez gloswielkopolski.pl.Za znieważenie pomnika sprawcom grozi kara krzywny, bądź ograniczenia wolności.Zdaniem burmistrza miasta Adama Pawlickiego to nie był przypadkowy atak wandalizmu tylko „celowe, zaplanowane działanie”.Pawlicki powiedział, że do zdarzenia doszło w momencie włamania do systemu miejskiego monitoringu i wyłączenia zasilania na czas popełnienia przestępstwa. Jego zdaniem– Zrobiono to w trakcie trwania jarocińskiego festiwalu, kiedy jest u nas dużo mediów i łatwo jest zwrócić na siebie uwagę – powiedział Pawlicki.Pierwotniew Małopolskiem. Inicjatywa wyszła od Fundacji dla Niepodległej, która zrzesza leśników i zajmuje się upamiętnianiem dziejów polskiej niepodległości i postaci ważnych dla kraju i leśnictwa. Wójt gminy Uście Gorlickie wycofał się z pomysłu, kiedy sprawa wywołała kontrowersje. Zaproponowano więc, by 2,5-metrowy pomnik z brązu postawić w Jarocinie.zmarł 9 października 2019 r. w wieku 75 lat.. Zasiadał w Sejmie od czterech kadencji. Od początku lat 90. był działaczem Porozumienia Centrum. Do PiS wstąpił w 2001 roku.