„Rządzenie silnymi ludźmi i służbami”. Suski o tajemnicy programu PO [WIDEO]

Gdyby Platforma Obywatelska zdobyła władzę, wprowadziłaby w Polsce dyktaturę; byłoby to rządzenie „silnymi ludźmi”, rządzenie służbami – ocenił w programie „Woronicza 17” poseł Marek Suski z PiS, komentując ataki polityków PO o prezesie NBP Adamie Glapińskim.

Przypomnijmy – w piątek Narodowy Bank Polski poinformował, że złożono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa PO Donalda Tuska i posła KO Tomasza Siemoniaka „w związku z ich publicznymi wypowiedziami w dniu 2 lipca 2022 r., w których m.in. podniesiono twierdzenia, że powołanie na stanowisko prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego było nielegalne, wraz z zapowiedziami jego siłowego usunięcia z pełnionego stanowiska”.





„Woronicza 17”: PO chce siłą usunąć Glapińskiego

Tak rządziłaby Platforma? „Jak za komuny”

Na antenie TVP Infoodniósł się m.in. do opinii polityków PO o szefie NBP.– Myślę, że jest to uchylenie rąbka tajemnicy programu Platformy Obywatelskiej – czyli rządzenie silnymi ludźmi, rządzenie służbami – powiedział polityk PiS.– Kiedy Platforma była przy władzy, mieliśmy tego przykład, kiedy były kompromitujące ich nagrania, na których się wypowiadali w sposób skandaliczny o Polsce, wysłali swoich podwładnych – silnych ludzi – do redakcji „Wprost”, żeby wyrywać komputer – ocenił.Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział na konwencji partii w Radomiu 2 lipca, że jeśli PO wygra wybory, „wyprowadzi Glapińskiego z NBP”.Natomiast poseł KO2 lipca w „Faktach po Faktach” w TVN24 – jak czytamy na stronie portalu tvn24.pl: „Przyjadą silni ludzie i go przekonają do tego, że nie jest prezesem NBP. To jest sfera elementarnego ładu w państwie”.Suski ocenił, że „jest to zapowiedź tego, jakby rządziła Platforma Obywatelska, gdyby zdobyła władzę”.– To już nie jest opozycja – jak oni się nazywają – demokratyczna ani nawet totalna, ale– podkreślił. Jego zdaniem, jest to „załatwianie ludzi metodami siłowymi – jak za komuny”. – Komuniści też siłą załatwiali, jak ktoś im się nie podobał. Oni zapowiadają to samo – powiedział polityk PiS.

Suski stwierdził także, że „ Donald Tusk, zdaje się, zdradził za dużo z tego, co zamierza robić, gdyby zdobył władzę”.



– Teraz jest próba wybielenia i powiedzenia, że Donald Tusk nie powiedział tego, co powiedział albo miał coś innego na myśli. To jest po prostu ściemnianie. (…) Tak naprawdę widać wyraźnie, że gdyby Platforma zdobyła władzę, wprowadziłaby w Polsce dyktaturę, a nielubianych przez siebie ludzi traktowałaby zupełnie tak jak komuniści – wyrzuciliby na bruk z posad wybranych w demokratycznym państwie, w sposób zgodny z konstytucją – podkreślił. Ocenił, że „to jest zapowiedź łamania konstytucji, zapowiedź zmian demokratycznego państwa w dyktaturę”.





Poseł PO tłumaczy Tuska: To metafora

źródło: TVP Info, PAP

Poseł Krzysztof Grabczuk (KO) przekonywał, że słowa szefa PO Donalda Tuska, to „pewnego rodzaju metafora”. – Donald Tusk powiedział jasno i wyraźnie w swoim późniejszych wypowiedziach, że to (odwołanie szefa NBP) zrobi sąd – powiedział. Podkreślił także, że problemem jest to, że prezes NBP, razem z PiS oszukał miliony Polaków.– Mówił, że nie będzie inflacji, a jest najwyższa, a także wprowadził gigantyczne podwyżki, których jest autorem – wskazał polityk KO.