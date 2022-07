Postrzelone dziecko w szpitalu. Policja zatrzymała 23-latka

Wrocławscy policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który podejrzewany jest o postrzelenie z broni pneumatycznej 8-latka. Chłopiec bawił się na jednym z podwórek przy ulicy Prądzyńskiego. Trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do postrzelenia chłopca doszło w piątek, 15 lipca, po godz. 17 na jednym z podwórek na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu.



– Chłopiec po zdarzeniu został przewieziony do szpitala. W czasie zabiegu z jego ciała wydobyto śrut. Rana była powierzchowna, a jego życiu i zdrowiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo – przekazał Rafał Jarząb z biura prasowego wrocławskiej policji. Decyzją lekarzy 8-latek pozostał w szpitalu na dalszą obserwację.



W sobotę wieczorem funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego czynu.

– To 23-latek, mieszkaniec Wrocławia. Został przewieziony i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym zostanie przesłuchany przez prokuratora na okoliczność tego zdarzenia. O ewentualnej kwalifikacji prawnej czynu będzie już decydował sąd – podał Jarząb.