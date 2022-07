Policja spaliła 1678 kg marihuany. Chmura dymu powędrowała nad miasto [WIDEO]

Kontrowersje wokół akcji policji, wojska, straży pożarnej i prokuratury w kolumbijskim mieście Bello. Służby przeprowadziły tam „kontrolowane spalanie” skonfiskowanej marihuany. 1678 kg zabezpieczonego narkotyku... poszło z dymem.

Dość dosłownie „z dymem”, bo odurzająca chmura powędrowała nad zamieszkiwane osiedla, wprawiając w „dyskomfort” wielu mieszkańców.





Władze uspokajają: To nie pożar, to marihuana

Lo que inicialmente se creyó que sería un incendio en el sector de Norteamérica, en Bello, Antioquia , terminó siendo la quema de marihuana creepy, de ahí que los vecinos terminando bajo los efectos del poderoso alucinógeno. Traba gratis a nombre del ejército nacional! pic.twitter.com/mn1aCPDAEt — Hoy|Noticias (@HoyNoticias2) July 12, 2022

źródło: elespectador.com, portal tvp.info

Początkowo lokalna społeczność sądziła, że powodem niepokojącego dymu unoszącego się nad miastem jest pożar. Przeczył temu jednak osobliwy zapach.potwierdzając, że za wszystko odpowiada potężna akcja palenia marihuany. To znaczy: kontrolowanego spalenia 1678 kilogramów zabezpieczonych narkotyków.Nagrania trafiły do sieci, a w komentarzach mieszkańcy nie kryli oburzenia. „Czy oni uważają, że to właściwe miejsce na takie działania” – pytała jedna z internautek. Inni relacjonowali, że ich sąsiedzi „utknęli” przy odurzającym dymie.Policja nie traci rezonu i traktuje całą sytuację jako wielki sukces z handlarzami narkotyków. Przejęta marihuana miała trafić na lokalny rynek.