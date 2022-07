Musieli przenieść transseksualną skazaną, bo zapłodniła współosadzone

Demi Minor, transseksualna skazana, została przeniesiona do nowej placówki, w której są sami mężczyźni. Wcześniej umieszczono ją w więzieniu dla kobiet, skąd zabrano ją, ponieważ zapłodniła dwie inne pensjonariuszki zakładu karnego. 27-latka odbywa została skazana na 30 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Większość transseksualnych więźniów w Stanach Zjednoczonych jest umieszczana w więzieniach zgodnie z ich płcią wpisaną przy urodzeniu. Inaczej jest m.in. w stanach Kalifornia, Massachusetts i New Jersey, którego dotyczy opisywany przypadek. Niedawno wdrożono tam nowe przepisy dotyczące zakwaterowania i leczenia medycznego osób po zmianie płci.





Trzy współosadzone i dwie ciąże

Oskarża, że mówią do niej używając męskiego zaimka

Według departamentu więziennictwa w Jew Jersey Minor odbywa 30-letni wyrok za nieumyślnie spowodowanie śmierci i może ubiegać się o zwolnienie warunkowe w 2037 roku.W 2020 roku skazana trafiła do żeńskiego zakładu poprawczego. Kilka miesięcy temu media ujawniły, że. W swoich mediach społecznościowych nie kryła satysfakcji i relacjonowała, że wkrótce pozna... płeć swojego dziecka.Skazana w czerwcu trafiła bowiem do więzienia dla młodych (ale już pełnoletnich) przestępców Burlington County. Ponieważ, zamknięto ją we „wrażliwej jednostce” – przekazał departament więziennictwa.Teraz media relacjonują jej skargi na pobyt w nowym więzieniu. Skazana twierdzi, że więzienni strażnicy podczas przeniesienia odrzucili jej prośbę o przeprowadzenie kontroli osobistej przez funkcjonariuszkę. Minor twierdzi, że naruszono jej prawa do bezpieczeństwa od molestowania seksualnego.Wcześniej oskarżała władze, że została siłą zabrana z poprzedniej placówki i pobita podczas transferu. W dodatku ponad 30-krotnie użyto pod jej adresem zaimka „on”.