Nie dotarł na dyskotekę, bo ugrzązł w bagnie. 54-latek dawał znaki latarką

54-letni mężczyzna ugrzązł w nocy na podmokłym terenie w rejonie Włodawy (woj. lubelskie), gdy szedł do pobliskiej dyskoteki. Wezwał pomoc przez telefon, a światło latarki poprowadziło policjantów do miejsca, w którym się znajdował. By wyciągnąć mężczyznę z bagna, konieczna była pomoc strażaków.

Po godzinie 1 w nocy w niedzielę dyżurny włodawskiej komendy odebrał telefon od 54-letniego mężczyzny. Poinformował, że znajduje się na podmokłym, bagnistym terenie i nie może dalej iść, a jego telefon zaraz się rozładuje. Dodał, że przebywa w rejonie ujścia lokalnej rzeki do jeziora Glinki.



Patrole natychmiast wyruszyły szukać mężczyzny. Policjanci w pewnym momencie zauważyli znaki świetlne, które wysyłane były latarką. To doprowadziło ich do zaginionego.



Z uwagi na podmokły teren w działaniach pomagali strażacy z Włodawy, którzy wyciągnęli mężczyznę z bagna.





Turysta przyjechał z Mazowsza

źródło: Policja

Mieszkaniec województwa mazowieckiego powiedział że jest wędkarzem i przyjechał na pole biwakowe przy jeziorze Glinki. Kiedy obudził się w nocy, usłyszał odgłosy z dyskoteki. Myśląc, że lokal znajduje się w niewielkiej odległości, poszedł w jego kierunku, nie mówiąc nikomu, gdzie się udaje.Na szczęście akcja zakończyła się powodzeniem, a 54-latek nie potrzebował pomocy medycznej. Policja apeluje, by zawsze informować osoby, z którymi przyjeżdżamy na wypoczynek, gdzie się udajemy i zabierać ze sobą naładowany telefon komórkowy.