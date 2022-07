Borrell wzywa Rosję do uznania odpowiedzialności za zestrzelenie MH17

Dziś mija ósma rocznica zestrzelenia samolotu MH17 w Donbasie nad wschodnią Ukrainą, okupowaną przez Rosję. 17 lipca 2014 roku maszyna malezyjskich linii lotniczych leciała z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło 298 osób, w tym 193 obywateli Holandii. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w opublikowanym oświadczeniu wezwał Rosję do uznania odpowiedzialności. Moskwa konsekwentnie odrzuca oskarżenia o udział w zestrzeleniu maszyny.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Szef unijnej dyplomacji napisał, że obecna rosyjska napaść na Ukrainę jest bolesnym przypomnieniem tego, co zdarzyło się 8 lat temu i wzmacnia potrzebę ustalenia odpowiedzialności.



„Unia Europejska odnotowuje wszystkie toczące się postępowania sądowe i oczekuje, że Rosja uzna swoją odpowiedzialność i będzie w pełni współpracować w tej sprawie” – podkreślił szef unijnej dyplomacji.



Międzynarodowe śledztwo wykazało, że samolot MH17 został trafiony pociskiem wystrzelonym z systemu rakietowego BUK, który do Donbasu został przywieziony z Rosji i do Rosji, po odpaleniu rakiet, wyrzutnia została wywieziona.



Pod koniec grudnia ubiegłego roku holenderska prokuratura zażądała kar dożywotniego więzienia dla czterech mężczyzn – trzech Rosjan i Ukraińca powiązanego z prorosyjskimi separatystami. Byli oni sądzeni zaocznie. Wyrok ma zapaść jesienią tego roku.