Zełenski: Rosji nie uda się rakietami i artylerią złamać naszej jedności

Rosja nie złamie rakietami i artylerią ukraińskiej jedności – oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu do rodaków, zamieszczonym w serwisach społecznościowych. Zaapelował, by nie wierzyć rosyjskim „wrzutkom” informacyjnym.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



„Czasem broń informacyjna może dokonać więcej niż broń zwyczajna. Jest ewidentne, że Rosji nie uda się żadnymi rakietami i artylerią złamać naszej jedności i usunąć nas ze swojej drogi. Tak samo ewidentne musi być to, że ukraińskiej jedności nie da się złamać kłamstwami czy zastraszaniem, fejkami czy teoriami spiskowymi” – oznajmił prezydent.



Zaznaczył, że jest istotne, by Ukraińcy nie wierzyli anonimowym źródłom i nie poddawali się rosyjskiej propagandzie, bowiem Rosja próbuje dopełnić terror ataków rakietowych terrorem informacyjnym. „Jest nam potrzebna także emocjonalna suwerenność, żeby nie zależeć od tego, co wróg nieustannie przeciw nam podrzuca. Żeby nie grać w informacyjne gierki przeciw Ukrainie” – podkreślił.



Dodał, że siłom ukraińskim już udało się wyzwolić część terenów okupowanych po 24 lutego i stopniowo wyzwalane są kolejne obszary. „Wytrwamy i zwyciężymy. Odbierzemy to, co nasze i odbudujemy normalne życie. Zrobimy to razem – tylko tak jest to możliwe” – oznajmił.