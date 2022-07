Niemcy szykują się na jesienną falę koronawirusa

W środku letniej fali koronawirusa niemieccy politycy omawiają środki ochrony przed spodziewaną falą jesienną. „Skuteczność masek dla osób w pomieszczeniach jest niekwestionowana” – potwierdził w sobotę minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP) na łamach gazet z grupy medialnej Funke.

KORONAWIRUS – RAPORT



„Musimy bardzo poważnie potraktować to, co czeka nas jesienią i zimą” – zapowiedział Buschmann, informując, że do końca miesiąca powinna być gotowa koncepcja ochrony przed koronawirusem, która zostanie przedyskutowana z władzami krajów związkowych w sierpniu. „We wrześniu przeprowadzimy w parlamencie nowelizację ustawy o ochronie przed infekcjami” – zapowiedział minister sprawiedliwości.



Jak podkreślił, w koalicji rządowej jest zgoda co do tego, że „nie będzie więcej wprowadzania lockdownów, zamykania szkół i godzin policyjnych”. „To instrumenty nieodpowiednie dla trzeciego roku pandemii” – dodał.



Obowiązująca ustawa o ochronie przed infekcjami, zawierająca zapisy dotyczące przeciwdziałaniu COVID-19, wygasa 23 września. Wymogi dotyczące noszenia masek podczas imprez masowych i w sklepach przestały obowiązywać w Niemczech na początku kwietnia. Obecnie maski wymagane są jedynie w środkach transportu dalekobieżnego (pociągi, samoloty).



