Dziecko postrzelone we Wrocławiu. „Śrut został wyciągnięty z okolic serca”.

W piątkowe popołudnie nieznany mężczyzna postrzelił 8-letnie dziecko z broni pneumatycznej. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie został zoperowany. Babcia postrzelonego chłopca poinformowała, że „śrut został wyciągnięty z okolic serca wnuka”.

Policja otrzymała zgłoszenie dotyczące zdarzenia w sobotę. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zdarzenia doszło w rejonie wiaty śmietnikowej na jednym z wrocławskich podwórek. Strzał słyszeli okoliczni mieszkańcy.



W rozmowie z portalem tuwroclaw.com przedstawiciel policji poinformował, że chłopiec przeszedł operację. Stan dziecka jest stabilny. 8-latek znajduje się pod obserwacją w szpitalu.



Policja szuka napastnika. W mediach społecznościowych babcia chłopca opisała, jak wyglądał mężczyzna, który strzelił do jej wnuka. „Według relacji bawiących się tam dzieci człowiek ten mógł mieć ok. 20-25 lat, miał włosy do ramion, na głowie miał czapkę moro z daszkiem, czarną bluzę i czarne spodnie, być może bojówki, oraz plecak, do którego miał przymocowaną broń krótką (pistolet), a strzelał z broni długiej. Śrut został wyciągnięty z okolic serca wnuka” – poinformowała kobieta.