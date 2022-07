Czarnek o kłamstwie w „Super Ekspresie”: Wolą „iść z tym do sądu”

Manipulacja „Super Expressu” to niebywały skandal i jedno wielkie oszustwo – ocenił minister edukacji prof. Przemysław Czarnek. Gazeta nie zamieściła sprostowania kłamliwego tytułu, w którym zarzuciła szefowi MEiN, że radził Polakom, by w czasie drożyzny „jedli mniej”. Jak mówił dziś w Janowie Lubelskim minister taka decyzja redakcji jest równoznaczna ze skierowaniem sprawy do sądu. – Fajnie, będzie 100 tys. zł na Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – mówił prof. Czarnek.

– Przysyłają mi okładkę „Super Ekspresu”, a tam jest tak: z jednej strony starszy pan, który mówi, że „drożyzna nas zabija”, a z drugiej strony ja i napisane „jedzcie mniej” – opowiadał szef resortu edukacji.

Manipulacja "Super Expressu" to niebywały skandal i jedno wielkie oszustwo. Pewnych granic się nie przekracza. To nie kwestia interpretacji. To kwestia przypisania komuś słów, których nigdy nie wypowiedział w danej sytuacji. pic.twitter.com/E0cwsKxUZt — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 16, 2022

Czarnek zrelacjonował też, jak rzeczywiście wyglądała rozmowa z dziennikarzem. Wyjaśniał, że na pytanie „czy pan będzie korzystał z restauracji?” odparł, że będzie „unikał, ale bez przesady”. – Można jeść mniej i taniej w restauracjach – wyjaśniał dziennikarzowi.

– Jak się to ma do tego tytułu, który zrobili, „jedzcie mniej” do Polaków? – Pytał minister. – Nigdy w życiu czegoś takiego nie powiedziałem – podkreślał.



Gdy okazało się, że „Super Express” nawet nie zechce sprostować kłamstwa, powtórzone w tym czasie już przez inne media sprzyjające ekipie Tuska, szef MEiN ocenił, że redakcja woli „iść z tym do sądu”.



Fajnie, będzie 100 tys. zł na Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – zauważył.



– Chamstwo i obłuda, i ohydztwo tych tzw. mediów polega na tym, że to nie jest dziennikarstwo tylko jedno wielkie oszustwo – ocenił.





„Pewnych granic się nie przekracza”

źródło: Twitter

– Musimy się przyzwyczaić, że przez następny rok walki wyborczej będzie kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo, które będzie udziałem opozycji z Tuskiem na czele i tych mediów, które dziennikarstwa dawno już nie widziały. To jest po prostu jedna wielka manipulacja – mówił.– A sąd będzie, dlatego, że przed wyborami trzeba pokazać innym mediom, że pewnych granic się nie przekracza. To nie jest kwestia interpretacji. To kwestia przypisania komuś słów, których w konkretnej sytuacji nigdy nie wypowiedział – podkreślił Czarnek.