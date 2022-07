„Putin jest najprawdopodobniej świadomy popełnianych na Ukrainie zbrodni”

Rosyjski prezydent Władimir Putin jest najprawdopodobniej świadomy tortur, gwałtów, przymusowej relokacji i innych zbrodni wojennych popełnianych przez jego żołnierzy na Ukrainie – powiedział, cytowany przez portal U.S. News, amerykański ambasador przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Michael Carpenter.

– Chcemy podkreślić, że nikt nie będzie wyjęty spod prawa i wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności – powiedział w piątek Carpenter.



Dyplomata podkreślił, że „możemy założyć, że duża część rosyjskich władz powinna być świadoma tego, co dzieje się na Ukrainie”.



Komentując zbrodnie, których w podkijowskiej Buczy dopuszczali się rosyjscy żołnierze, Carpenter zaznaczył, że „trudno jest sobie wyobrazić, żeby Kreml nie wiedział w kwietniu, co działo się w w tym mieście”.