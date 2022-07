Media o unijnych sankcjach: Zakaz importu rosyjskiego złota, ale nie biżuterii

Zapowiedziany w piątek przez Komisję Europejską siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę przewiduje m.in. zakaz importu rosyjskiego złota. Z ważnym wyjątkiem. Zgodnie z projektem regulacji zakazem nie jest objęta biżuteria. Na ten szczegół jako pierwszy zwrócił uwagę portal Politico.

Sankcje Zachodu dotkliwie uderzą w rosyjską gospodarkę W krótkiej perspektywie nie jest prawdopodobne, aby surowe sankcje Zachodu zabiły rubla i zmusiły Kreml do uległości. Istnieje jednak konsensus... zobacz więcej

W projekcie pakietu sankcji, który wymaga zatwierdzenia przez kraje członkowskie, czytamy: „zabrania się kupowania, importowania lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota, takiego jak wymienione w załączniku XXVI, jeżeli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do Unii lub do państwa trzeciego”.



Jednak projekt aneksu do dokumentu, uzyskany przez Politico, doprecyzowuje, że Unia zakazywałaby wyłącznie importu złota sproszkowanego, surowego lub półproduktu, a także złotych monet i złomu. W projekcie nie ma mowy o złocie w postaci biżuterii.



W 2020 roku wartość eksportu rosyjskiego złota wyniosła prawie 19 mld dolarów.