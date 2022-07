Teraz, nie za 20 lat. Moc fotowoltaiki w Polsce już przekroczyła 10 GW

„W ciągu roku moc fotowoltaiki w Polsce podwoiła się i na koniec maja przekroczyła 10,2 GW. Udział paneli fotowoltaicznych w dostawach energii już w maju przekroczył 7 proc. Uchwalona przez rząd przed rokiem Polityka energetyczna Polski zakładała, że taką moc osiągniemy… za 20 lat” – informuje portal WysokieNapiecie.pl powołując się na dane Agencji Rynku Energii.

Łączna moc fotowoltaiki w Polsce wynosiła na koniec maja 2022 roku 10221,6 MW. Ponad trzy czwarte z tego 7797,36 MW została zainstalowana przez ponad milion polskich rodzin na dachach swoich domów – czytamy na portalu. Ponad 10 GW mocy oznacza 340-krotny (340 razy, nie 340 proc.) wzrost w stosunko do ostatniego roku rządów koalicji PO-PSL. Mimo to rzecznik Platformy Obywatelskiej pisze na Twitterze, że Zjednoczona Prawica „zablokowała rozwój energetyki odnawialnej w Polsce”.

W artykule odnotowano, że „ewidentnie pogłoski o śmierci branży były przesadzone”.

W maju przybyło 251 MW mocy instalacji na dachach 24,2 tys. Polaków, którzy zainwestowali w tym celu 1,2 mld zł. Na początku roku polskie gospodarstwa domowe instalowały jeszcze więcej: po 400-600 MW miesięcznie, kosztem nawet 2-3 mld zł miesięcznie.



„To właśnie wybuch opłacalności fotowoltaiki, spowodowany wzrostem cen energii przy jednoczesnym spadku cen instalacji PV, utrzymaniu korzystnych zasad rozliczeń (net-meteringu), odliczenia podatkowego i dopłat z programu Mój prąd doprowadziły do boomu, którego skali rząd zupełnie nie przewidział” – ocenia portal.



W Polityce energetycznej Polski do 2040 roku przyjętej w lutym 2021 r. przewidywano, że „źródła fotowoltaiczne osiągną dojrzałość ekonomiczno-techniczną po 2022 r”. „W 2030 r. moc zainstalowana może wynieść ok. 5–7 GW łącznie w mikroinstalacjach i w dużych instalacjach, zaś w 2040 r. aż 10–16 GW” – zapisano w dokumencie. 10 GW, jak wspomniano, już przekroczyliśmy.

Zyski ekonomiczne i ekologiczne

Zdaniem branżowego portalu już w 2025 r. moc polskiej fotowoltaiki sięgnie 20 GW, a więc o jedną czwartą więcej niż wynosi górny próg przewidywany na 2040 r.„Ich maksymalna jednoczesna generacja może osiągać wówczas ok. 15 GW (są ustawione pod różnym kątem, więc nigdy nie dostarczają do systemu w tym samym czasie maksymalnej mocy na jaką zostały zaprojektowane). Dla porównania ubiegłoroczny rekord letniego zapotrzebowania na moc wyniósł ok. 24 GW” – wskazuje portal.Fotowoltaiczny boom pozwala na obniżenie średniej dobowej ceny prądu (choć w szczycie ceny są wyższe, to niskie ceny w innych porach z naddatkiem to rekompensują). W artykule wyliczono też, że dzięki fotowoltaice tylko w ciągu pięciu pierwszych miesięcy roku 2022 spaliliśmy 1,5 mln ton – 40 tys. wagonów –mniej.