Ukraińcy „zdecydowanie” posuwają się na Chersoń, Rosja montuje kolejną ofensywę

– Siły zbrojne Ukrainy przesuwają się w kierunku chersońskim i są to kroki bardzo zdecydowane. Wykonywane są po cichu, dyskretnie, by umocnić się na tych terenach i potem poinformować o sukcesach – poinformowała rzeczniczka ukraińskiego Dowództwa Operacyjnego Południe Natalia Humeniuk. Tymczasem według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje się do kolejnej ofensywy.

WOJNA NA UKRAINIE



Jak podkreśliła Humeniuk, która rozmawiała z telewizją Espreso, podejmowane przez SZU działania „wykonywane są po cichu, dyskretnie, by umocnić się na tych terenach i potem poinformować o sukcesach”



Ostrożność jest wskazana, gdyż siły rosyjskie mogą zostawiać na opuszczanych terenach „niebezpieczne niespodzianki” – wyjaśniła rzeczniczka



Humeniuk dodała, że wojska rosyjskie w dalszym ciągu atakują przy użyciu lotnictwa Wyspę Węży na Morzu Czarnym .



P.o. szefa władz obwodowych Dmytro Butrij oświadczył w czwartek, że siły ukraińskie wyzwoliły dotychczas 44 miejscowości w obwodzie chersońskim, ale zdecydowana większość obwodu nadal jest okupowana przez wojska rosyjskie.





Rosjanie próbowali zająć elektrociepłownię, zostali odparci

Czy będzie kolejna ofensywa „orków”?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

Natomiast Sztab Generalny SZU zakomunikował, że siły rosyjskie próbowały przejąć kontrolę nad Elektrociepłownią Wuhłehriską, ale zostały zmuszone do odwrotu przez wojsko ukraińskie.Z kolei przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Wadym Skibicki przekazał, że według danych wywiadu Rosja przygotowuje się do kolejnej ofensywy na Ukrainie.Zdaniem wywiadu minister obrony Federacji Rosyjskiejodwiedził grupę rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie, wysłuchał dowódców i podsumował z wojskowymi dotychczasowe działania.Szef charkowskiej obwodowej wojskowej administracji Ołeh Syniehubow powiedział, że miejscowe władze zdają sobie sprawę z tego, że okupanci nie porzucili planów zajęciai jak największego obszaru całego obwodu. Dodał, że Rosjanie nie porzucili swoich pozycji w regionie, tak jak zrobili to pod naciskiem ukraińskiej armii pod Kijowem czy w okolicy Sum.– Właśnie słychać wybuchy w okolicy Charkowa - w miejscach, gdzie nasze siły zbrojne walczą o utrzymanie swoich pozycji, starają się wypchnąć agresorów i wyzwolić nasze tereny – relacjonował Ołeh Syniehubow.Ukraiński wywiad twierdzi także, że siły rosyjskie zamierzają wznowić intensywne ataki w Donbasie.