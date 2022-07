Redukcja produkcji i gaz dla Niemiec. Spotkanie przedstawicieli państw UE z komisarzem

W środę 20 lipca ma się odbyć spotkanie przedstawicieli państw UE z komisarzem ds. Energii Kadri Simsonem – informuje portal wPolityce.pl. Tematem spotkania ma być m.in. redukcja zużycia energii, redukcja produkcji i gaz dla Niemiec.

W środowym spotkaniu udział mają wziąć m.in. członkowie Rady Europejskiej i wysocy rangą urzędnicy Komisji Europejskiej.



KE liczy, że przedstawiciele państw członkowskich zaprezentują swoje preferencje co do celów związanych z ograniczeniem zużycia energii. Mają również przedstawić plan, w jaki sposób chcą to osiągnąć.



Kraje członkowskie mają także zaprezentować plan zastąpienia gazu innym rodzajem paliwa.



Jak informuje źródło portalu wPolityce.pl, „na obecnym etapie KE nie dysponuje jeszcze propozycjami procentów redukcji na poziomie państw członkowskich”.